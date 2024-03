Cel puţin 43 de persoane au murit, iar alte zeci au fost rănite într-un incendiu care a devastat joi seara, 29 februarie, un imobil de şapte etaje într-un cartier înstărit din Dacca, capitala Bangladeshului, relatează AFP.

Incendiul a izbucnit într-un restaurant.

”Până în prezent, înregistrăm 43 de morţi”, a declarat pentru AFP ministrul Sănătăţii Samanta Lal Sen, după ce a vizitat Spitalul Dhaka Medical College şi un spital vecin, specializat în tratarea marilor arşi - unde au fost internaţi cel puţin 40 de răniţi.

Un reprezentant al pompierilor, Mohammad Shihab, a declarat că incendiul a izbucnit într-un restaurant popular, pe Bailey Road, joi, la ora locală 21.50 (17.50, ora României) şi s-a extins rapid la etaje, prinzând în capcană mulţi oameni.

În total, 75 de persoane au fost salvate, potrivit unui comunicat al pompierilor.

Pe Bailey Road se află în principal restaurante şi mai multe magazine de haine şi telefonie mobilă.

”Eram la etajul şase atunci când am început să vedem fum ieşind pe scări, Mulţi oameni s-au repezit să urce la etaj”, declară administratroul restaurantului, Sohel.

”În ceea ce ne priveşte, noi am folosit o conductă de apă pentru a coborî. Unii dintre noi au fost răniţi sărind”, a declarat el.

Alte persoane au rămas blocate pe acoperiş şi cereau ajutor.

”Coborîm toate femeile şi toţi copiii, inclusiv pe soţia mea şi copiii mei. Noi, toţi, bărbaţii, suntem pe acoperiş. Pompierii sunt cu noi. Mai avem de coborât 50 de persoane”, a scris pe Facebook un profesor de ştiinţe ale mediului, Kamruzzaman Majumdar.

El a fost salvat ulterior.

Incendii în imobile locuite şi în complexe industriale sunt frecvente în Bangladesh, din cauza unei aplicări laxe a regulilor de securitate.

