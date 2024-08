Biserică incendiată după ce un predicator a atacat angajații unei școli cu macete. Ce voia să facă presupusul profet VIDEO

Mai multe persoane au fost arestate în Africa de Sud, după ce un grup mic condus de către un predicator a atacat o şcoală cu macete pentru a-şi lua cu forţa copiii, potrivit poliţiei, provocând indignare şi incendierea bisericii acestuia, relatează AFP.

Poliţia a arestat cinci persoane după difuzarea unei înregistrări video în care pastorul pentacostal Paseka ”Mboro” Motsoeneng, şeful Bidericii Evenimentelor Incredibile (Church of Incredible Happenings) ameninţa luni, 5 august, personalul Şcolii Primare din Katlehong, în sud-estul Johannesburgului, şi lua cinci copii.

🔴WATCH🔴 Paseka Motsoeneng, also known as Pastor Mboro, was reportedly one of three men armed with pangas and a rifle who forcibly took two pupils from a school in Katlehong. Gauteng MEC for Education, Matome Chiloane, stated that these “thugs” must be apprehended. Video:… pic.twitter.com/1XCAy35ClL — Central News (@centralnewsza) August 5, 2024

Pastorul conducea un mic grup de bărbaţi înarmaţi cu macete, iar unul dintre bărbaţi era înarmat cu o puşcă.

Autorităţile de la nivelul provinciei au anunţat că copiii pe care i-au răpit sunt nepoţii acestuia şi se află în centrul unei bătălii cu privire la custodie după moartea mamei lor.

Poliţia a arestat mai întâi patru persoane, dar nu şi pe Motsoeneng, cu privire la intimidare şi violenţă.

Elevi iritaţi de ceea tratamentul rezervat pastorului s-au dus la biserica lui Motsoeneng în semn de protest.

Biserica - care funcţionează într-un cort uriaş - a fost incendiată şi jefuită.

WATCH | Paseka “Pastor Mboro” Motsoeneng's church in Kaltehong burns after pupils set it on fire. This is after the pastor was seen weilding a panga at a school in the area when he forcibly took two pupils. pic.twitter.com/pcQbwImVPR — Limpopo Current Affairs (@BlaqSlav) August 6, 2024

Poliţia a arestat apoi aproximativ 50 de persoane, dar nu a vrut să spună dacă între ele se afla şi Motsoeneng.

O falsă armă de foc şi macetele folosite în atac au fost confiscate.

Ministrul Educaţiei Siviwe Gwarube s-a declarat pe X ”absolut revoltată de acest atac împotriva şcolilor noastre, personalului nostru şi elevilor noştri”.

”Nimeni, absolut nimeni nu ar trebui să pătrundă în şcoli cu arme, să întrerupă procesul de învăţare şi orele şi să terorizeze copiii”, a denunţat ea.

Motsoeneng, un profet şi televanghelist autoproclamat, cunoscut prin faptul că-i plac maşinile de lux, are mii de adepţi în Africa de Sud.

El pretinde miracole şi a declarat într-o bună zi că a vizitat paradisul şi că a făcut poze cu această ocazie.

