A ars biserica celei mai vechi parohii româneşti din Canada. Fusese ridicată acum 120 de ani

Biserica istorică a Parohiei „Adormirea Maicii Domnului” din Boian (Willingdon), Alberta, a ars complet.

Biserica parohiei, care a fost ridicată în urmă cu 120 de ani, a luat foc și a ars complet în seara zilei de 6 iunie 2023.

Episcopul Canadei cheamă credincioşii români la rugăciune după ce biserica istorică a Parohiei „Adormirea Maicii Domnului” din Boian / Willingdon, Alberta, a ars complet marţi seara. La Boian se găseşte cea mai veche comunitate ortodoxă românească de pe pământ american, notează basilica.ro.

„O veste tristă pentru comunitatea din Boian şi pentru Episcopia Ortodoxă Română a Canadei”, a transmis Preasfinţitul Părinte Ioan Casian pe Facebook.

„O să vă rog să pomeniţi în rugăciune pe Părintele Mircea Panciuk, Părintele Gheorghe Petrovan şi comunitatea din Boian”, anunţă pe Facebook Episcopia Ortodoxă Română a Canadei.

Comunitatea din Boian se pregătea ca în weekend să organizeze festivitatea de adio pentru ieşirea la pensie unui preot. De asemenea, la sfârşitul lunii iulie, comunitatea urma să sărbătorească 125 de ani de sosirea primilor români în Boian.

Biserica a ars complet.

Înființată de românii din Boianul Bucovinei

Românii ajunși pe teritoriu american la sfârșitul secolului al XIX-lea au fost cei care au construit această biserică. "Dârji, au înființat prima parohie ortodoxă a lor la locul botezat după numele localității de unde plecaseră, Boianul Bucovinei. La 31 decembrie 1902, cererea de teren pentru biserică a fost depusă la Departamentul de Interne în conformitate cu prevederile Homestead Mission Land Grant of Consolidated Orders of the North-West Territories.

Ads

Patruzeci de acri de teren au fost acordați la 14 noiembrie 1903. În data de 2 august 1905 a fost construită și inaugurată Biserica Ortodoxă Română Sfânta Maria. La 5 iulie 1936, în timpul vizitei sale în vestul Canadei, Preasfințitul Părinte Policarp Morușca, Episcop misionar român al românilor din Statele Unite și Canada a sfințit biserica și i-a dat un al doilea hram Sfântul Mare Mucenic Dimitrie. În septembrie 1974, biserica a fost declarată sit istoric, iar în 1977, monument istoric în Canada. Sfârșitul lunii iulie marchează sărbătorirea a 125 de ani de la sosirea primilor români în Boian", scriu reprezentanții Episcopiei Ortodoxe Române a Canadei.