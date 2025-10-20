Zeci de oameni au fost evacuați dintr-un bloc din Constanța, după izbucnirea unui incendiu

Autor: Aniela Manolea
Luni, 20 Octombrie 2025, ora 09:35
172 citiri
Zeci de oameni au fost evacuați dintr-un bloc din Constanța, după izbucnirea unui incendiu
Persoane evacuate de pompieri după izbucnirea unui incendiu la un bloc din Constanța FOTO opiniatimisoarei.ro

Peste 20 de locatari ai unui bloc din Constanţa au părăsit clădirea după ce un incendiu a izbucnit în dimineața zile de luni, 20 octombrie. Flăcările au cuprins un apartament, unde mobilierul a ars, iar în urma incidentului o persoană care a suferit un atac de panică a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea au anunţat că pompierii au fost solicitaţi să intervină, luni dimineaţă, la un incendiu izbucnit la un apartament din municipiul Constanţa.

La faţa locului s-au deplasat patru autospeciale cu apă şi spumă, un echipaj de descarcerare, autoscara şi autospeciala de transport victime multiple.

„Incendiul s-a manifestat în interiorul apartamentului pe o suprafaţă de circa 50 de metri pătraţi, unde au ars mobilier şi gunoi menajer. În total, din bloc au fost evacuate 16 persoane (zece femei şi şase bărbaţi) şi şase persoane s-au autoevacuat. O persoană cu atac de panică a primit îngrijiri medicale de la echipajul SAJ”, au anunţat reprezentanţii ISU Dobrogea.

Tragedia vine la doar câteva zile după explozia care a lăsat o gaură într-un bloc din Sectorul 5 din Capitală, incident soldat cu 15 răniți și 3 persoane decedate.

Copil de 6 ani, lovit de o trotinetă electrică pe trecerea de pietoni. Care este starea micuțului
Copil de 6 ani, lovit de o trotinetă electrică pe trecerea de pietoni. Care este starea micuțului
Un copil de 6 ani a fost rănit după ce, în timp ce traversa strada pe trecerea pentru pietoni, vineri, la Eforie Nord, a fost accidentat de un bărbat care circula cu o trotinetă electrică, a...
Reacție a unui medic, după moartea tinerei mame din Constanța: "Suveraniștii vă învață să refuzați cezariana și vaccinurile"
Reacție a unui medic, după moartea tinerei mame din Constanța: "Suveraniștii vă învață să refuzați cezariana și vaccinurile"
Moartea tinerei din Constanța, care a refuzat împreună cu soțul său intervențiile medicale recomandate de medici, a stârnit un val de controverse în mediul public. Chirurgul Marius Uscatu...
#incendiu bloc constanta, #evacuare bloc, #ISU Dobrogea, #Constanta , #incendiu
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A vrut sa fuga din Romania prin metoda "tubului de oxigen". Apoi, din sofer a ajuns milionar
ObservatorNews.ro
Doua masini au luat foc in Pipera, la cativa pasi de o conducta de gaz. Zeci de locatari, scosi din case
Adevarul.ro
Avertisment de la Bruxelles: Europa trebuie sa se pregateasca pentru un posibil razboi cu Rusia. Romania, printre cele mai vulnerabile tari

Ep. 144 - România este pe primul loc la...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Un medic va trebui să plătească despăgubiri de aproape 300.000 de euro după nașterea unui copil cu Sindromul Down
  2. Viceprimar, fost lider AUR, prins băut la volanul unui Porsche. Polițiștii l-au oprit din cauza vitezei mari cu care circula în localitate
  3. Zeci de oameni au fost evacuați dintr-un bloc din Constanța, după izbucnirea unui incendiu
  4. Oana Țoiu merge la întâlnirea miniștrilor de Externe din UE pentru a analiza noi măsuri pentru Ucraina, dar și evoluția din Republica Moldova
  5. Sindicaliștii din penitenciare încep protestele: „Faţă de haosul instituţional şi de intenţiile de reorganizare lipsite de fundamente obiective”
  6. În ce stare sunt victimele exploziei blocului din Rahova. O adolescentă, în cea mai grea situație
  7. Restricții de circulație pe DN1. Drumurile montane care se închid din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile
  8. Israelul anunță încetarea focului, după atacurile aeriene din Gaza în urma cărora au murit zeci de persoane. Trump susține că armistițiul a fost încălcat din cauza Hamas
  9. Laura Codruța Kovesi, dezvăluiri despre viața la Luxemburg: ”E un sentiment care persistă în suflet. Îmi lipsește foarte mult România”
  10. Cutremur în România luni dimineață. Unde s-a resimțit și ce magnitudine a avut