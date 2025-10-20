Zeci de oameni au fost evacuați dintr-un bloc din Constanța, după izbucnirea unui incendiu

Persoane evacuate de pompieri după izbucnirea unui incendiu la un bloc din Constanța FOTO opiniatimisoarei.ro

Peste 20 de locatari ai unui bloc din Constanţa au părăsit clădirea după ce un incendiu a izbucnit în dimineața zile de luni, 20 octombrie. Flăcările au cuprins un apartament, unde mobilierul a ars, iar în urma incidentului o persoană care a suferit un atac de panică a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea au anunţat că pompierii au fost solicitaţi să intervină, luni dimineaţă, la un incendiu izbucnit la un apartament din municipiul Constanţa.

La faţa locului s-au deplasat patru autospeciale cu apă şi spumă, un echipaj de descarcerare, autoscara şi autospeciala de transport victime multiple.

„Incendiul s-a manifestat în interiorul apartamentului pe o suprafaţă de circa 50 de metri pătraţi, unde au ars mobilier şi gunoi menajer. În total, din bloc au fost evacuate 16 persoane (zece femei şi şase bărbaţi) şi şase persoane s-au autoevacuat. O persoană cu atac de panică a primit îngrijiri medicale de la echipajul SAJ”, au anunţat reprezentanţii ISU Dobrogea.

Tragedia vine la doar câteva zile după explozia care a lăsat o gaură într-un bloc din Sectorul 5 din Capitală, incident soldat cu 15 răniți și 3 persoane decedate.

