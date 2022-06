Incendiu într-un bloc cu 14 etaje din Argentina. 5 oameni, printre care 3 copii, au murit și zeci au fost răniți VIDEO

Un incendiu a izbucnit joi, 23 iunie, într-un bloc cu 14 etaje dintr-un cartier din Buenos Aires. Cinci oameni au murit și 35 au ajuns la spital intoxicați cu fum, potrivit AFP.

Incendiul, a cărui origine nu a fost stabilită în acest stadiu, a izbucnit cu puţin înainte de ora locală 6.00 (12.00, ora României), într-un apartament, la al şaptelea etaj al unui bloc cu 14 etaje, în cartierul central Recoleta.

