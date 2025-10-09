Incendiu puternic într-un bloc din Timișoara. Pompierii au evacuat 80 de persoane, mai mulți adulți și copii au primit îngrijiri medicale

Joi, 09 Octombrie 2025, ora 08:43
80 de persoane au fost evacuate FOTO opiniatimisoarei.ro

Momente de panică într-un bloc din Timișoara. Un incendiu a izbucnit într-un apartament de pe strada Polonă, iar zeci de locatari au fost evacuați de pompieri. Flăcările, izbucnite cel mai probabil de la o țigară aprinsă, au afectat locuința și au umplut scara blocului cu fum, însă intervenția rapidă a echipajelor ISU Timiș a împiedicat extinderea incendiului.

"În această noapte, în jurul orei 02:20, am fost solicitaţi să intervenim pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un apartament dintr-un bloc situat pe str. Polonă din municipiul Timişoara. La locul evenimentului s-au deplasat pompierii din cadrul Detaşamentelor 1 şi 2 Timişoara cu trei autospeciale de stingere, o autoscară mecanică, două echipaje S.M.U.R.D., dintre care unul cu medic.

La momentul sosirii echipajelor de intervenţie, incendiul se manifesta generalizat la imobilul situat la etajul I, pe o suprafaţă de aproximativ 15 mp”, anunţă joi dimineaţă ISU Timiş.

Doi adulţi împreună cu un copil care locuiau în imobil s-au autoevacuat în siguranţă. În urma evaluării medicale la faţa locului, au refuzat transportul la spital.

De asemenea, o pisică a fost salvată din apartament.

Pompierii au evacuat din bloc alte 80 de persoane, dintre care şase adulţi şi doi minori au fost asistaţi medical la faţa locului, refuzând transportul la spital.

Casa scării a fost inundată cu fum, iar izolaţia exterioară a clădirii a fost afectată pe o suprafaţă de circa 2 metri pătraţi.

Pompierii au stabilit că incendiul s-a produs, cel mai probabil, de la o ţigară lăsată aprinsă.

