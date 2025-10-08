Moarte cumplită pentru un bărbat din județul Botoşani. Și-a pierdut viața în incendiul violent care i-a mistuit casa. Unde l-au găsit pompierii VIDEO

Un bărbat în vârstă de 63 de ani, din oraşul Ştefăneşti, a murit miercuri seară, 8 octombrie, în urma unui incendiu care i-a cuprins locuinţa, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Botoşani.

"Pompierii au fost solicitaţi să intervină, în această seară, pentru stingerea unui incendiu care a cuprins o casă din oraşul Ştefăneşti. Vecinii au observat flăcările şi au sunat după ajutor", a informat ISU.

La faţa locului s-au deplasat, în cel mai scurt timp, două echipaje din cadrul Gărzilor de Intervenţie Ştefăneşti şi Truşeşti, cu două autospeciale de stingere şi o ambulanţă SMURD, dar şi Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Ştefăneşti.

"Aceştia au constatat faptul că locuinţa ardea în totalitate. Întrucât existau informaţii că proprietarul, în vârstă de 63 de ani, ar putea fi în interior, pompierii au început căutările, concomitent cu acţiunea de stingere. Din nefericire, acesta a fost găsit decedat, în holul casei", au precizat reprezentanţii ISU.

Cauza probabilă de producere a incendiului a fost supraîncălzirea unui radiator electric.

