Intervenţia continuă la depozitul care arde de marți, în Sectorul 2. Hala nu avea autorizație de securitate la incendiu FOTO

Incendiu major la un depozit din Sectorul 2 FOTO ISU București-Ilfov

ISU Bucureşti-Ilfov intervine în continuare la incendiul de la depozitul din Sectorul 2 al Capitalei, cu 14 autospeciale, iar operaţiunile vor avea loc pe toată durata zilei. Structura metalică a construcţiei a fost afectată de temperaturile ridicate, fiind distrusă.

”Incendiul s-a manifestat pe aprox. 7.000 mp. Au fost angrenate în total 26 de autospeciale de stingere, iar în acest moment mai sunt în dispozitiv doar 14 autospeciale de stingere”, a anunțat miercuri dimineaţă, 24 septembrie, ISU Bucureşti-Ilfov.

Sursa citată a precizat că acţiunile de intervenţie vor continua pe parcursul zilei şi vor fi folosite din nou buldoexcavatoare pentru a scoate materialele care întreţin arderea.

Structura metalică a construcţiei a fost afectată de temperaturile ridicate înregistrate pe timpul incendiului, astfel că a fost distrusă în mare proporţie.

„În acest moment această clădire nu deţine autorizaţie de securitate la incendiu. Hala în unele porţiuni este prăbuşită, acoperişul cel puţin. Sunt suprafeţe întinse unde deja a căzut spre interior, se acţionează preponderent de la înălţime cu autoscările. Au fost angrenate în mod succesiv la faţa locului 26 de autospeciale de stingere”, a declarat Daniel Vasile, purtătorul de cuvânt al ISU București - Ilfov, potrivit stirileprotv.ro

Incendiul a izbucnit marţi seară la un depozit din Sectorul 2 al Capitalei, iniţial fiind alertate zece autospeciale de stingere pentru această intervenţie, însă ulterior numărul a fost suplimentat.

Poluare masivă în Capitală

Incendiul de la depozitul din București a cauzat poluare masivă a aerului. Senzorii au înregistrat valori de până la 20 de ori peste limita OMS pentru PM2.5. Fumul dens a acoperit mai multe sectoare ale Capitalei.

Din cauza degajărilor mari de fum, au fost emise patru mesaje RO-Alert pentru avertizarea populaţiei din sectoarele 2, 3, 4 şi 5, localnicii fiind sfătuiţi să închidă uşile şi ferontele.

Ministerul Sănătăţii (MS) a făcut recomandări pentru populaţie, persoanele care au simptome de disconfort respirator fiind sfătuite să solicite asistenţă medicală la 112.

Potrivit ANMAP, concentraţiile de particule în atmosferă au atins, la staţia din zona Registrului Comerţului, un nivel de şapte ori mai mare decât nivelul maxim admis.

