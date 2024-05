Un incendiu forestier din Canada a dus la evacuarea a mii de oameni și nu dă semne de oprire VIDEO

Mii de persoane au fost evacuate în vestul Canadei, duminică, 12 mai, unde sute de incendii de pădure fac ravagii, anunţă autorităţile federale, relatează AFP. Zona afectată din provincia Columbia Britanică este de 40 de kilometri pătrați.

„După ce aproape s-a dublat ca suprafaţă duminică, incendiul, care se extinde în prezent pe mai bine de 4.000 de hectare, în Columbia Britanică, ar putea atinge locuinţe luni dimineaţa (ora locală”, avertizează serviciul de luptă împotriva incendiilor (BCWS) din această provincie.

Aproape 3.500 de persoane au fost deplasate cu 400 de kilometri mai la sud vineri seara, din calea acestui sinistru scăpat de sub control.

„Următoarele 48 de ore vot fi dificile din cauza vântului de vest şi combustibilului extrem de uscat şi volatil din regiune”, avertizează Ben Boghean de la BCWS.

