Al doilea incendiu în doar o săptămână în zona fostului club Bellagio din Mamaia

Autor: Aniela Manolea
Miercuri, 13 August 2025, ora 17:47
549 citiri
Al doilea incendiu în Mamaia la fostul club Bellagio în doar o săptămână FOTO /gds.ro

Clădirea fostului club Bellagio din Mamaia a fost afectată de un al doilea incendiu în doar o săptămână. Pompierii au fost chemați din nou miercuri, 13 august. Pompierii au fost chemați din nou, după ce joi, 7 august, un incendiu a distrus aproape complet clădirea dezafectată a fostului club.

Reprezentanții ISU Dobrogea au confirmat că echipele de intervenție, Det Fripis cu 2 ASAS și PTS Tomis, au reușit să stingă al doilea incendiu din zona clubului Bellagio din stațiunea Mamaia.

Incendiul a fost lichidat fără a fi solicitate ajutoare suplimentare, potrivit ZiuadeConstanța.

Un element de lemn a ars, iar flăcările nu s-au răspândit.

Incendiul vine după ce joi, 7 august, întreaga clădire dezafectată a fostului club Bellagio a fost cuprinsă de flăcări.

Anchetatorii au exclus ipoteza unui incendiu accidental, cauza fiind cel mai probabil o mână criminală.

„Având în vedere că vorbim de un obiectiv care nu era racordat la utilități, colegii mei au exclus toate cauzele tehnice posibile. Cauza incendiului a fost stabilită ca fiind acțiunea iresponsabilă a unor persoane”, a explicat Ana-Maria Stoica, purtătorul de cuvânt al ISU Dobrogea, după incendiul de săptămâna trecută.

#incendiu club, #club bellagio, #incendiu Mamaia, #ISU Dobrogea , #incendiu
