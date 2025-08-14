Reacția lui Raed Arafat, întrebat dacă este „rușinos” că România nu are încă un centru de mari arși, la 10 ani după Colectiv

Autor: Aniela Manolea
Joi, 14 August 2025, ora 18:05
101 citiri
Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situatii de Urgență. FOTO: Hepta

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, a declarat joi, 14 august, că nu poate oferi explicații că la 10 ani de la Colectiv nu există încă un centru de mari arși în România, care să trateze cazurile grave. Întrebat dacă acest lucru este „rușinos”, el i-a trimis pe jurnaliști la Ministerul Sănătății pentru alte clarificări.

Raed Arafat a fost întrebat, joi, într-o conferinţă de presă la Guvern, în contextul transferului în străinătate a doi dintre pacienţii răniţi în explozia din judeţul Bacău, dacă nu este „ruşinos” ca până în momentul de faţă, la zece ani de la tragedia din Colectiv, România să nu aibă un centru de mari arşi şi în continuare persoane aflate în asemenea situaţii grave să fie trimise în străinătate.

„Este foarte simplu răspunsul la această întrebare. Nu Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, nu Ministerul de Interne se ocupă de centrele de arşi. Deci eu nu am cum să vă dau motivaţii. Chiar dacă unele le ştiu, nu pot să mă pronunţ în locul colegului de la Ministerul Sănătăţii. Astfel de întrebare se adresează Ministerului care se ocupă de tema şi autorităţile care se ocupă de construcţie, că există construcţii în curs de realizare şi tot”, a declarat Raed Arafat.

Şeful DSU a adăugat că nu ştie stadiul acestor construcţii şi nici care este situaţia.

„Ştiţi foarte bine competenţa Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă. Este în prespital, în unitatea de primiri Urgenţă. Noi asigurăm transportul, transferul, asigurăm intervenţiile de urgenţă şi pentru arşi, pe baza protocolului care există şi ordinului Ministrului Sănătăţii. În momentul în care un comitet de la un spital stabileşte că pacientul trebuie transferat afară, noi suntem anunţaţi, avem punctele de legătură şi anunţăm că avem nevoie de transport. Ne ajută foarte mult ataşaţii Ministerului de Interne din fiecare ţară să găsească locuri. Şi astăzi, tocmai cu sprijinul ataşatului nostru de Interne, am găsit foarte rapid două locuri la Graz, între timp şi domnul ministru al Sănătăţii a găsit două locuri la San Donato, în Italia”, a precizat Arafat.

Şeful DSU a spus că vineri vor fi transferaţi pacienţii la Graz şi că este posibil ca ulterior să mai fie transferaţi alţi doi pacienţi la San Donato, în Italia, unde există două locuri.

Raed Arafat a adăugat că, deşi acum există o colaborare „mult mai bună” ca până acum cu Ministerul Sănătăţii, nu poate spune de ce nu sunt finalizate centrele pentru mari arşi sau care este stadiul construirii lor.

„Încă o dată, repet. Nu este la mine, nu este în competenţa Ministerului de Interne. N-avem cum să răspundem la acest lucru”, a conchis Arafat.

Victimele incendiului din Letea Veche

O explozie s-a produs, miercuri, într-o locuinţă din Letea Veche, judeţul Bacău, deflagraţia fiind urmată de un incendiu. Ministerul Sănătăţii a precizat că o fată de 14 ani cu arsuri pe 40% din corp a fost dusă cu un elicopter SMURD la Spitalul „Grigore Alexandrescu”, iar trei adulţi cu arsuri pe 50-70% din suprafaţa corporală au fost direcţionaţi la Spitalul Clinic de Urgenţă „Bagdasar-Arseni” şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara.

Potrivit Ministerului Sănătăţii, a fost activat Mecanismul European de Protecţie Civilă pentru transferul pacienţilor în străinătate.

Astfel, doi dintre cei trei adulţi în stare gravă au primit acceptul şi vor fi transferaţi la Clinica Graz, din Austria. Ministerul Sănătăţii anunţă, de asemenea, că a contactat şi Clinica San Donato din Italia pentru două locuri.

Potrivit medicilor, fata de 14 ani care a suferit arsuri pe 40% din suprafaţa corporală este în stare stabilă, iar aceştia iau în calcul detubarea ei. Cei trei adulţi sunt în continuare în stare gravă.

#incendiu Colectiv, #centru mari arsi, #dsu, #Raed Arafat, #ministerul sanatatii , #Colectiv
