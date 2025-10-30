"Nimeni nu e vinovat, dar 65 sunt morţi". Marş cu câteva mii de oameni în Bucureşti, la 10 ani de la tragedia de la Colectiv. "Neam ucis de nosocomiale" VIDEO FOTO

Marş cu câteva mii de oameni în Bucureşti, la 10 ani de la tragedia de la Colectiv FOTO Teodor Bobei/Ziare.com

Reprezentanţi ai mai multor organizaţii civice, dar şi simpli cetăţeni s-au strâns, joi seară, 30 octombrie, în Piaţa Universităţii din Bucureşti, pentru a marca 10 ani de la incendiul din Clubul Colectiv. Ulterior s-a pornit în marş până la clădirea în care s-a produs tragedia. Participanţii cer dreptate şi acuză că nimeni nu a plătit.

Câteva mii de oameni au pornit în marş de la Piaţa Universităţii către clădirea fostului club Colectiv.

Oamenii s-au strâns, joi seară, în Piaţa Universităţii, unii dintre ei având pancarte cu mesaje care amintesc de victimele tragediei de acum zece ani.

Alţii poartă mesaje prin care cer dreptate pentru victime.

”Neam ucis de nosocomiale”, ”Nimeni nu e vinovat, dar 65 sunt morţi”, ”Cerem dreptate pentru 65”, ”Au plecat la concert, nu au mai ajuns acasă”, ”10 ani – nimeni nu a plătit”, ”65 de motive nu sunt de ajuns?”, sunt doar câteva dintre mesajele care se pot citi pe pancarte.

Oamenii se arată revoltaţi că nimeni nu a răspuns pentru tragedia de acum zece ani şi îşi amintesc de victime.

Programul serii prevede un marş până la clădirea unde a funcţionat clubul care a ars acum zece ani.

