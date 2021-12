Poliția anunță anchetă pentru distrugere prin incendiere în cazul blocului cuprins de flăcări din Constanța

Poliţiştii, sub coordonarea unui procuror, efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracţiunilor de distrugere prin incendiere şi vătămare corporală din culpă, în urma incendiului produs la blocul din municipiul Constanţa, soldat cu sute de persoane evacuate şi zeci de apartamente şi maşini avariate.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa, ancheta vizează stabilirea tuturor cauzelor şi împrejurărilor producerii incendiului, iar în funcţie de probele administrate vor fi dispuse măsurile corespunzătoare.

"Urmare a incendiului care a izbucnit în această dimineaţă, 16 decembrie a. c., în jurul orei 1,00, poliţişti de investigaţii criminale din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa efectuează cercetări, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de distrugere prin incendiere şi vătămare corporală din culpă, pentru stabilirea tuturor cauzelor şi împrejurărilor producerii incendiului, iar în funcţie de probele administrate se vor dispune măsurile legale care se impun", a informat IPJ.

Aproximativ 250 de persoane, printre care peste 70 de copii, au fost evacuate de pompieri, iar nouă adulţi şi minori - transportaţi la spital dintre care o persoană a rămas internată, după ce un bloc din municipiul Constanţa a fost în noaptea de miercuri spre joi cuprins de flăcări, incendiul extinzându-se după ce focul a cuprins mai multe maşini aflate în parcarea subterană a imobilului.

Au fost avariate 36 de autovehicule, dintre care 25 se aflau în parcarea subterană, iar 11 pe laturile exterioare ale blocului, distruse de flăcări fiind şi 35 de apartamente.

