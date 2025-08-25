Incendiu la un depozit de mase plastice din Buftea. Flăcările se întind pe 700 de metri pătrați VIDEO

Incendiu la un depozit de mase plastice din Buftea Foto: Facebook/Info trafic București și Ilfov Radare/RAR

Un puternic incendiu a izbucnit luni dimineaţă, 25 august, în apropierea Capitalei, la o hală folosită pentru depozitarea maselor plastice, aflată în Buftea.

Suprafaţa afectată este de aproximativ 700 de metri pătraţi.

”Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la un spaţiu de depozitare în localitatea Buftea, suprafaţa afectată fiind de aproximativ 700 de metri pătraţi”, anunţă reprezentanţii ISU Bucureşti - Ilfov.

Pompierii acţionează pentru localizarea incendiului şi limitarea propagării la alte spaţii de depozitare.

A fost realizat un dispozitiv de protecţie şi este decopertat acoperişul.

Construcţia este pe structură de beton, fără etaj, folosită pentru depozitarea de mase plastice.

”Incendiul a fost localizat, fără a se extinde la vecinătăţi. Nu sunt persoane rănite”, precizează ISU.

