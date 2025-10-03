Incendiul masiv de la depozitul Antrefrig Pantelimon: Cât ar putea încasa firmele lui Jafar Kabiri din asigurări

Autor: Maria Mora
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 10:51
Incendiul masiv de la depozitul Antrefrig Pantelimon: Cât ar putea încasa firmele lui Jafar Kabiri din asigurări
Incendiul de la un depozit din Sectorul 2 FOTO Facebook/Meteoplus

Firmele lui Jafar Kabiri, proprietarul de origine iraniană al depozitului Antrefrig din sectorul 2, care a ars săptămâna trecută, ar putea încasa până la 7 milioane de euro doar pe daunele materiale suferite, adică pe depozit și aparatura frigorifică în sine.

Conform datelor consultate de Economica, suma ar putea crește, în condițiile în care, pe lângă asigurarea de tip property a depozitului (inclusiv în caz de incendiu), firmele lui Kabiri aveau și o asigurare pentru bunurile depozitate, dar și una de tip business interruption (BI) care acoperă pierderile suferite de firmă în perioada în care nu își poate desfășura activitatea din cauza daunelor suferite (în acest caz distrugerea depozitului).

Polița BI este, însă, una foarte complexă, în general, cu foarte multe clauze speciale, fiind prea devreme pentru a ști care este suma acoperită, în ce limită de timp și în ce condiții, dacă va fi cazul unor plăți. Datele noastre arată și că bună parte din marfa depozitată ar fi fost salvată, deci nu ar face obiectul unor despăgubiri.

Firma care a emis polițele de asigurare este Omniasig VIG, cel mai mare asigurător de property din România. Din expunerea totală, reținerea companiei de asigurări este de doar 1 milion de euro, restul sarcinii fiind a reasigurătorilor.

Toate polițele de tip property sunt reasigurate prin contracte de tip excedent de daună.

În acest dosar, clientul este reprezentat de Marsh Broker, subsidiara din România a celui mai mare broker din lume, Marsh McLennan.

Pe lângă activitatea de intermediere de asigurări, Marsh are departamente speciale pentru diverse servicii. Unul dintre acestea este cel care se ocupă de daune (loss adjustment), care oferă și servicii de „claim advocacy”, adică de reprezentare a păgubitului în procesul de gestionare a dosarului de daună.

Una dintre firmele păgubite în incendiu era client al Marsh pe această zonă. La rândul lor, însă, și asigurătorii sau reasigurătorii au posibilitatea de a apela la specialiști în domeniu, mai ales în acest caz în care e posibil să apară unele probleme, pe măsură ce ancheta avansează.

Una dintre aceste probleme este că depozitul nu avea aviz ISU. Acesta nu este motiv de neplată a daunei apriori, dacă firma a făcut demersurile necesare pentru a obține avizul.

Totuși, conform poliței de asigurare din speța de față, o clauză specială introduce o franciză de 15% în cazul în care nu există aviz ISU. Aceasta înseamnă că 15% din daună rămâne în sarcina păgubitului. Mai mult, dacă se constată că asiguratul nu depusese dosarul ori îl depusese și acesta fusese respins de autorități, există posibilitatea ca dauna să nu fie plătită deloc, aceasta fiind o excludere.

Incendiul de la depozitul din Sectorul 2 a afectat toată Capitala

Un incendiu violent a cuprins marți, 23 septembrie, un depozit din Sectorul 2 din București, în Pantelimon, la fosta platformă industrială Antrefrig. Din cauza degajărilor mari de fum, au fost emise mesaje RO-Alert pentru avertizarea populației.

În depozit se aflau alimente, băuturi, dar și vopseluri, iar fumul toxic s-a împrăștiat pe mai mulți kilometri.

Stațiile de monitorizare a aerului din zona afectată au înregistrat depășiri semnificative ale concentrațiilor de particule (PM10 și PM2.5). La stația B16 – Bd. Basarabia, s-au atins valori de până la 350 µg/m³, de peste șapte ori mai mari decât limita admisă. Cele mai afectate zone au fost: Mega Mall – Fântânica – Cimitirul Armenesc.

Din cauza vântului care bate din sector nord-estic, norul de fum s-a deplasat spre vest, extinzându-se dincolo de sectoarele 2, 3, 4 și 5 și afectând și sectoarele 1 și 6.

