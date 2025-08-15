Incendiu major la depozitul unei firme de curierat din Iași. Localnicii au primit mesaj RO-Alert. Degajări mari de fum VIDEO

Vineri, 15 August 2025, ora 13:37
220 citiri
Incendiu major la un depozit Sameday din Iași FOTO captură video Facebook /Florin Țugui
Un incendiu are loc vineri, 15 august, la un depozit Sameday din municipiul Iași, iar echipele ISU au intervenit deja cu 3 autospeciale. Localnicii au primit un mesaj Ro-Alert în care au fost sfătuiți să rămână în case și să închidă ferestrele.
„Misiune de stingere a unui incendiu la un depozit în municipiul Iași, strada Trei Fântâni. La locul intervenției se deplasează trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de transport apă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime și un echipaj de prim ajutor calificat din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași”, au transmis reprezentanții ISU Iași.
Mesajul RO-Alert a inclus mai multe sfaturi cu privire la siguranța celor din zonă, scrie ZiaruldeIași.
„INCENDIU major cu degajări mari de fum produs la un depozit în municipiul Iași, strada Trei Fântâni.
- Ocoliți/evitați zona
- Lăsați libere căile de acces pentru forțele de intervenție
- Luați măsuri de autoprotecție
- Închideți ușile și feronestrele, astupați gurile de aerisire și opriți funcționarea instalațiilor de ventilație sau climatizare
- Informați și ajutați persoanele din vecinătatea dumneavoastră”
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, vineri, 15 august, cu ocazia manifestărilor prilejuite de Ziua Marinei, desfăşurate pe faleza din faţa Comandamentului Flotei din Constanţa, că marinarii...
Președintele Nicușor Dan și-a exprimat certitudinea, în mesajul transmis vineri, 15 august, de Ziua Marinei, că atât timp cât ne reamintim că avem un trecut care ne leagă, un prezent...