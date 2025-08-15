Incendiu major la depozitul unei firme de curierat din Iași. Localnicii au primit mesaj RO-Alert. Degajări mari de fum VIDEO

Autor: Aniela Manolea
Vineri, 15 August 2025, ora 13:37
Incendiu major la depozitul unei firme de curierat din Iași. Localnicii au primit mesaj RO-Alert. Degajări mari de fum VIDEO
Incendiu major la un depozit Sameday din Iași FOTO captură video Facebook /Florin Țugui

Un incendiu are loc vineri, 15 august, la un depozit Sameday din municipiul Iași, iar echipele ISU au intervenit deja cu 3 autospeciale. Localnicii au primit un mesaj Ro-Alert în care au fost sfătuiți să rămână în case și să închidă ferestrele.

„Misiune de stingere a unui incendiu la un depozit în municipiul Iași, strada Trei Fântâni. La locul intervenției se deplasează trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de transport apă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime și un echipaj de prim ajutor calificat din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași”, au transmis reprezentanții ISU Iași.

Mesajul RO-Alert a inclus mai multe sfaturi cu privire la siguranța celor din zonă, scrie ZiaruldeIași.

„INCENDIU major cu degajări mari de fum produs la un depozit în municipiul Iași, strada Trei Fântâni.

  • Ocoliți/evitați zona
  • Lăsați libere căile de acces pentru forțele de intervenție
  • Luați măsuri de autoprotecție
  • Închideți ușile și feronestrele, astupați gurile de aerisire și opriți funcționarea instalațiilor de ventilație sau climatizare
  • Informați și ajutați persoanele din vecinătatea dumneavoastră”

