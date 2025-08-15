Incendiu major la depozitul unei firme de curierat din Iași. Localnicii au primit mesaj RO-Alert. Degajări mari de fum VIDEO

Incendiu major la un depozit Sameday din Iași FOTO captură video Facebook /Florin Țugui

Un incendiu are loc vineri, 15 august, la un depozit Sameday din municipiul Iași, iar echipele ISU au intervenit deja cu 3 autospeciale. Localnicii au primit un mesaj Ro-Alert în care au fost sfătuiți să rămână în case și să închidă ferestrele.

„Misiune de stingere a unui incendiu la un depozit în municipiul Iași, strada Trei Fântâni. La locul intervenției se deplasează trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de transport apă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime și un echipaj de prim ajutor calificat din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași”, au transmis reprezentanții ISU Iași.

Mesajul RO-Alert a inclus mai multe sfaturi cu privire la siguranța celor din zonă, scrie ZiaruldeIași.

„INCENDIU major cu degajări mari de fum produs la un depozit în municipiul Iași, strada Trei Fântâni.

Ocoliți/evitați zona

Lăsați libere căile de acces pentru forțele de intervenție

Luați măsuri de autoprotecție

Închideți ușile și feronestrele, astupați gurile de aerisire și opriți funcționarea instalațiilor de ventilație sau climatizare

Informați și ajutați persoanele din vecinătatea dumneavoastră”

Ads