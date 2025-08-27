Imagini cu norul gigantic de fum de deasupra Bucureștiului, vizibil și la 60 km distanță de Capitală. „Și mai avem dorința să fim și sănătoși??? FOTO

Fumul de la incendiul produs la Dragonul Roșu s-a văzut până la Urziceni FOTO Facebook/Meteoplus

Imaginile postate pe rețelele de socializare arată amploarea poluării cauzate de incendiul produs la centrul comercial Dragonul Roșu. Norul de fum a cuprins o mare parte din Capitală și a fost vizibil chiar de la Urziceni (oraș situat la circa 60 km de capitală). Bucureștenii s-au plâns de situație și au cerut măsuri.

Incendiu de proporții a izbucnit azi-noapte la un spațiu de depozitare din cadrul Complexului Comercial Dragonul Roșu. Flăcările s-au extins rapid pe o suprafață de mii de metri pătrați, iar structura metalică a halei s-a prăbușit. A fost emis și un mesaj RO-Alert pentru avertizarea populației din cauza fumului. Pompierii s-au luptat cu flăcările mai bine de 6 ore, însă incendiul a putut fi ținut sub control abia spre dimineață.

Comisarul general al Gărzii Naționale de Mediu, Andrei Corlan, a anunțat, miercuri, că în urma incendiului puternic de la Complexul Dragonul Roșu, din București, s-a înregistrat o poluare masivă a aerului, cel mai afectat fiind cartierul Berceni, din sudul Capitalei, unde în cursul dimineții s-a înregistrat o depășire - momentan, de patru ori a valorii maxime admise.

Acesta a adăugat că, în condițiile în care acolo era un depozit de jucării, "plin", a fost resimțit un miros înțepător de "plastic ars", care a creat clar un "disconfort".

"Vorbim de 3.800 de metri pătrați, un depozit plin. Am resimțit și eu mirosul, și colegii mei, un miros puternic înțepător de plastic ars, poate să fie un disconfort. Dar pentru a face afirmații fundamentate, așteptăm concluzia celor de la ISU. Aștept concluzia colegilor mei de la Comisariatul Județean Ilfov", a explicat Corlan.

Ce zic bucureștenii

”Pe șos Giurgiului era fum de nu vedeai la 1 metru”, scrie cineva pe pagina Meteoplus.

„Ca nu avem poluare destulă în București! Nu am întâlnit vreodată ca ziua de astăzi! Miros puternic pe distanțe mari, fum… și ne mai avem dorința să fim și sănătoși??? Se face ceva în acest sens? Nimic…. Nu interesează pe nimeni….”, scrie altcineva.

„M-am trezit îngrozită la 4 dimineața crezând că îmi arde apă, eram cu geamul deschis în dormitor, mă sufocam groaznic, nu au trimis Ro-Alert porcii”, scrie un locuitor din Sectorul 3 pe un grup de Facebook.

„Ne omoară încet-încet! Mulțumim primarului care este!”, mai scrie un internaut.

