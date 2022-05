Incendiu la o fabrică de explozibili din Rusia: doi oameni au murit VIDEO

Un incendiu puternic s-a produs luni, 2 mai, la o fabrică de explozibili din Rusia. Potrivit autorităților locale, doi angajați au murit și unul a fost grav rănit.

Fabrica se află în regiunea Perm, la 1.000 de kilometri est de Moscova.

”A avut loc un incendiu în jurul orei 20:00 pe 1 mai la unitatea de producţie a materialelor plastice din cadrul întreprinderii federale de stat Perm Power Plant”, se arată într-un comunicat transmis de organul regional de supraveghere a muncii, citat de The Moscow Times.

Not again, but again: in the Russian Federation in the city of Perm, a gunpowder factory is on fire.

According to preliminary data, two people died, one injured in the hospital. pic.twitter.com/U01aWZGZWD