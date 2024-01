Avocatul patronului Fermei Dacilor renunță la caz după ce ar fi primit amenințări: ”Nu pot să lucrez cu sabia deasupra capului”

Bogdan Annei, avocatul lui Cornel Dinicu, patronul Fermei Dacilor, a anunțat că renunță la caz, asta după ce a primit un val de amenințări atât prin mesaje, cât și prin apeluri telefonice.

„Din cauza presiunilor care s-au făcut asupra mea și a telefoanelor de amenințare pe care le-am primit. De la diverse persoane, nu știm încă. O să verificăm și noi de unde și în ce fel. Nu pot să lucrez cu sabia deasupra capului în acest dosar și am decis să mă retrag. Au fost telefoane de amenințare și presiuni puse ca eu să mă retrag din acest dosar. Nu știu motivele, dar am găsit de bun augur să vă spun. Au fost de-a lungul acest zile în care eu am fost în dosar și am încercat să-mi fac treaba, dar se pare că de la București deranjăm”, a eclarat Bogdan Annei la România TV.

Tribunalul Prahova este aşteptat să se pronunţe luni, 22 ianuarie, în legătură cu redeschiderea urmăririi penale în dosarul instrumentat de DNA în care un fost şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Prahova şi un fost inspector de prevenire au fost cercetaţi pentru că ar fi permis funcţionarea fără aviz de securitate la incendiu a complexului turistic Ferma Dacilor de la Tohani. Clădirea principală a complexului a fost distrusă de un incendiu în care opt oameni au murit. Dosarul fusese clasat, însă după incendiu a fost propusă în instanţă redeschiderea urmăririi penale.