DNA redeschide dosarul de corupție de la Ferma Dacilor. Suspiciuni privind modul în care ISU a făcut verificările SURSE

Direcția Națională Anticorupție va redeschide dosarul de la ISUJ Prahova legat de autorizația de incendiu de la pensiunea Ferma Dacilor.

Potrivit unor surse Digi24, pensiunea nu are autorizație de securitate la incendiu, deși, în 2019, ISUJ Prahova ar fi făcut controale. Au fost constatate nereguli grave, însă patronul pensiunii a primit doar avertismente. În plus, în același an, conducerea ISUJ Prahova ar fi organizat la Ferma Dacilor o masă de protocol.

Dosarul de corupție a fost însă clasat în martie 2023 de Secția Militară a DNA, condusă atunci de Liviu Lascu.

”În data de 10.07.2019, cpt. Cristina CHELBA, împreună cu colonelul (r) Elisei-Tiberiu DUMITRU au desfăşurat controlul, fiind identificate 6 nereguli, consemnate în nota de control nr. 4468421/12.07.2019, toate sancţionate cu avertismente. Obiectivul nu a putut face dovada deţinerii unei autorizaţii de securitate la incendiu - 1200 mp, în condiţiile în care amendă prevăzută era de 5001-10000 lei, conform art.45, pct IV, lit.d, Legea 307/2006. Ulterior la data de 07.08.2019 la FERMA DACILOR a fost organizată o masă de protocol oferită de conducerea ISUJ Prahova membrilor comisiilor de evaluare şi însoţitorilor de loturi la etapa naţională a concursurilor profesionale ale serviciilor voluntar şi private pentru situaţii de urgenţă”, se arată în dosarul DNA.

Ferma Dacilor a fost promovată și de Sindicatul Polițiștilor din Prahova, care avea un parteneriat exclusiv cu pensiunea.

