Ferma Dacilor putea fi închisă din 2019. Arafat: ”A existat baza legală după control/ Putea fi prevenit”

Secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a declarat, vineri, 29 decembrie, într-o conferință de presă, că pensiunea Ferma Dacilor putea fi închisă în urma controlului din anul 2019, „având baza legală pentru închidere”.

„Cu toții știm ce s-a întâmplat și, din nefericire, pierderea a 8 vieți care a avut loc în urma incendiului. Dacă acest lucru putea fi prevenit sau minimizat. Clar avem indicii că unele aspecte nu au funcționat așa cum ar fi trebuit în ceea ce privește prevenirea, dar și din partea administratorului, pentru că nu putem avea un inspector de prevenire la fiecare ușă, la fiecare minut.

Din informațiile noastre, centrala de alarmare pentru fum și incendiu nu era funcțională, deci clar, dacă centrala funcționa, poate nu eram aici, dar totuși trebuie să spunem că în 2019, în cadrul unui control, acest amplasament putea să fie închis, având baza legală pentru închidere.

Vreau să subliniez că partea de prevenire la nivelul situației de urgență este una dintre cele mai importante. Din păcate noi am observat o scădere importantă a numărului persoanelor specializate care sunt angajate în cadrul IGSU. Am observat o scădere a numărului de persoane specializate, între 2013-2023 de la 1017 am ajuns la 443 de inspectori de prevenire. (…)

Dacă în trecut puteam spune că nu avem legi, acum putem spune că avem legi de îmbunătățit, dar în 2015 s-au adoptat anumite prevederi legale care ne permit să acționăm în situații limită și ne permiteau să acționăm aici”, a afirmat Raed Arafat.

