Gestul extrem pe care a vrut să-l facă fiul lui Cornel Dinicu în noaptea incendiului de la Ferma Dacilor

Noi detalii ies la iveală de la incendiul care a mistuit Ferma Dacilor și a ucis în flăcări opt persoane, dintre care patru copii.

Aflat în arest, Cornel Dinicu, patronul pensiunii a oferit noi detalii cutremurătoare despre tragedia petrecută de Crăciun.

„În noaptea incendiului, am fost trezit din somn de către concubina mea spre dimineață, mi-a comunicat că era fum și să merg spre copii. Mă aflam în apartamentul de la etaj care are o intrare exterioară. M-am trezit în mare viteză, am încercat să pătrund în clădire.

Era mult fum și m-am întors în casă după masca de gaz și lanternă. Am trecut prin bucătărie și băcănie și erau flăcări. Nu am putut să înaintez. A apărut fiul meu cu o drujbă pentru a tăia pereții care dădeau în camerele copiilor. Sunt convins că cineva a dat foc. Restaurantul nu era închis pe timp de noapte", a mărturisit Cornel Dinicu în fața instanței, potrivit România TV.

A făcut o glumă macabră în arest

Cornel Dinicu, patronul de la Ferma Dacilor, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile și este reținut în arestul IJP Prahova.

Deși a trecut printr-o tragedie personală, fiul său cel mic, Victor Dinicu, fiind printre cele opt victime ale incendiului, Cornel Dinicu i-a șocat pe polițiști făcând o glumă macabră.

Conform gandul.ro, văzând că un bec pâlpâie în celulă, acesta le-ar fi spus polițiștilor să aibă grijă, că acolo unde ajunge el au loc incendii devastatoare, iar dacă se va întâmpla să ia foc centrul de detenție de la Prahova, „sigur nu scapă nimeni cu viață”.

Potrivit aceleiași surse, Dinicu a fost încarcerat într-o cameră cu încă patru persoane. Acesta i-ar fi ajutat pe toți colegii de cameră cu țigări și mâncare, mai ales că a primit bani pe card de la familie, iar fiul său cel mare l-ar fi vizitat deja și i-ar fi adus pachet.

