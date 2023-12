Polițiștii au început marți seară, 26 decembrie, audierile în dosarul privind incendiul de la Ferma Dacilor din Prahova. Printre cei audiați s-a aflat și tatăl uneia dintre tinerele care au decedat.

După audieri, bărbatul le-a declarat jurnaliștilor Digi24 că nu știa că fiica sa se afla în acea cabană.

”Noi nu ne așteptam la așa ceva. Noi nu știam de posibilitatea de petrecere a timpului liber al fetei în locația respectivă. Sunt tatăl unei fete decedate. Am dat declarație (la poliție - n.red.) dacă știm mai multe - ce s-a întâmplat în timpul nopții sau dimineții. Eu am fost sunat de soție la prânz, că nu mai răspunde fata și să venim încoace, că e posibil să fie printre victime. Din ce am înțeles este, dar nu știm ce cadavre au scos. Asta în funcție de ADN”, a declarat tatăl victimei.

Marți seară, salvatorii au anunțat că șase trupuri carbonizate fost găsite. În cazul celei de-a şasea victime, nu se poate preciza dacă este adult sau minor, a informat IGSU. Printre victime se află și doi frați, de 12 și 16 ani. Două persoane care erau în pensiune în momentul producerii incendiului sunt în continuare căutate.

Clădirea nu avea autorizație de incendiu.

Dosarul deschis în urma tragediei vizează infracțiunile de ucidere din culpă și distrugere.

