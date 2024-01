Șeful ANPC, despre reclama pe care a făcut-o pensiunii Ferma Dacilor: ”Am promovat un produs românesc, niște jumări”

Șeful Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu, a făcut noi declarații după ce a fost acuzat că a prmovat Ferma Dacilor.

”Nu mă consider vinovat cu absolut nimic. Cred că eventual ar putea fi luat în calcul... Nu știu... Am fost și la Notre Dame, de exemplu, și aș vrea să cred că nu a ars din cauză că am vizitat această catedrală.

Nu știu dacă neapărat eu sunt în măsură ca negând activitatea mea din ultimii șapte ani de zile fără pată să mă apuc, pentru că la un moment dat am promovat un produs românesc, nu structura de cazare, ci niște jumări, să mă apuc și să îmi fac o asemenea autocritică”, a declarat Horia Constantinescu, potrivit antena3.ro

În octombrie 2023, Horia Constantinescu a postat un mesaj în care a făcut reclamă Fermei Dacilor. ”Pentru idiocrați și hateri: acolo unde efortul, calitatea, ambiția și rezultatele merită promovate, o voi face, indiferent de discuțiile de doi lei, lansate în spațiul public!(...) Vă pot spune, cu mâna pe inimă, că jumări, ca aici, nu găsiți nicăieri, în lume! Brânzeturile sunt producție proprie, ca de altfel 99 la sută dintre produse!”, scria el în mesaj. Șeful ANPC a mai precizat că este prieten cu patronul Cornel Dinicu de peste 30 de ani.

În urma incendiului din decembrie 2023 de la Ferma Dacilor, opt oameni au murit. Pensiunea nu avea autorizație de securitate la incendiu.