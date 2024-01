Unul dintre supraviețuitorii incendiului de la Ferma Dacilor a rupt tăcerea. Ce s-a întâmplat în noaptea cruntei tragedii

Incediul devastator de la Ferma Dacilor s-a soldat cu moartea a opt pesoane, dintre care patru copii.

Unul dintre supraviețuitori este Matei Ene, în vârstă de 16 ani, care și-a pierdut tatăl și doi frați în foc.

Adolescentul a rupt tăcerea și a făcut o serie de dezvăluiri cutremurătoare despre ce s-a întâmplat în noaptea tragediei.

„La ora 4 și 50 de minute fratele meu a mers la toaletă și mi-a spus că a simțit miros de fum în cameră.(…) Fratele meu a deschis ușa, moment în care a intrat un fum puternic pe hol. Fratele meu a început să țipe foarte tare(…)

Nu puteam respira deloc, era fumul foarte dens. M-am lăsat jos pentru a putea respira puțin(…) În momentele următoare l-am auzit pe tatăl meu care țipa de neputință. I-am auzit pe Petru și Victor, care țipau de durere. I-am recunoscut deoarece erau voci de copii”, a declarat Matei, fiul lui Lucian Ene, mort și el în incediul de la ”Ferma Dacilor”, a declarat Matei Ene potrivit stirileprotv.ro, citat de romaniatv.net.

„Cornel Dinicu, prietenul meu, mi-a spus că a luat o mască de gaze ca să urce la etaj, însă nu a reușit să salveze pe cineva din cauza fumului. Am ajuns afară, nu puteam să respir, am văzut flăcări la acoperiș deasupra restaurantului(…) Consider că focul a plecat de la mansardă, respectiv din livingul unde era televizorul(…) Știam că televizorul se încingea destul de des”, a mai spus tânărul.

