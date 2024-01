Patronul de la Ferma Dacilor a ridicat pensiunea pe locul unui grajd: ”Autorizația nu putea fi niciodată obținută” SURSE

Cornel Dinicu, patronul real de la Ferma Dacilor, a dezvăluit noi detalii în fața procurorilor, explicând că pensiunea a fost ridicată în clădirea în care fusese un grajd și că ”autorizația de construire nu putea fi niciodată obținută din cauza sistemului greoi și a oamenilor de la Primărie și Consiliul Județean”, potrivit unor surse judiciare citate de G4Media.

Patronul pensiunii a declarat în fața procurorilor că a luat ”toate măsurile necesare pentru împiedicarea acestui dezastru”. El a spus că a început demersurile in vederea obținerii autorizațiilor ISU și toate celelalte autorizații de funcționare.

Dinicu le-a explicat că a luat decizia să construiască o pensiune după ce planul inițial de a deschide o fermă bio a fost dat peste cap după ce ”vulpile mi-au mâncat 1000 de păsări”.

”De când am deschis ferma, respectiv in anul 2011, am depus documente pentru autorizare electrică, autorizare ISU am solicitat târziu după ce a fost efectuat un control de către lucrătorii de la ISU in anul 2019. În ceea ce privește autorizația electrică, arăt că ne-am racordat la curent încă din momentul în care am săpat pentru ferma respectiv branșarea curentului electric pentru funcționare, branșarea fiind efectuată de către lucrătorii de la Electrica. Cu siguranță, au existat un plan și o autorizație in acest sens pentru fermă, respectiv pompa de apă. Ulterior nu am mai obținut niciun fel de altă autorizație, deși am cerut în repetate rânduri mărirea puterii”, a declarat Dinicu.

Ads