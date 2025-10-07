Incendiu în apropierea guvernului francez. Sébastien Lecornu începea „negocierile finale” cu liderii politici când au izbucnit flăcările VIDEO

Marţi dimineaţă, 7 octombrie, la câţiva metri de Matignon, unde este sediul guvernului francez, a izbucnit un incendiu.

Potrivit jurnaliştilor prezenţi la faţa locului, ar fi luat foc o camionetă.

Trebuie să vedem în acest lucru o alegorie a crizei politice actuale din Franţa?, se întreabă Le Figaro.

Marţi dimineaţă, de la ora 9:00, Sébastien Lecornu urma să îi primească la Matignon pe liderii partidelor şi pe liderii coaliţiei guvernamentale, precum şi pe preşedinţii celor două camere ale Parlamentului: Yaël Braun-Pivet şi Gérard Larcher.

Fumul a început să invadeze strada Varenne puţin după ora 9:30, în timp ce Sébastien Lecornu începea „negocierile finale”, la cererea lui Emmanuel Macron, un preşedinte aflat sub o persiune în creştere, pentru a „defini o platformă de acţiune şi stabilitate”.

Pompierii au declarat că incendiul a fost rapid adus sub control şi a fost stins din jurul orei 10.00. Aproximativ douăzeci de pompieri au fost mobilizaţi şi nu s-au înregistrat răniţi. Incendiul nu s-a extins sau propagat şi a provocat doar blocaje în trafic.

Un incendie s’est déclaré à quelques mètres de l’hôtel de Matignon ce mardi matin. La camionnette d’une entreprise d’électricité a pris feu, selon les journalistes présents sur place. →https://t.co/LxC0KaB2o5 pic.twitter.com/zj2nwua5kO — Le Figaro (@Le_Figaro) October 7, 2025

La o zi după demisia sa spectaculoasă, pe fondul disensiunilor cu partidul de dreapta Les Républicains, cooptat în guvern, Sebastien Lecornu va trebui să încerce să se descurce cu o coaliţie afectată de criza politică în care se afundă executivul.

