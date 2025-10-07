Incendiu în apropierea guvernului francez. Sébastien Lecornu începea „negocierile finale” cu liderii politici când au izbucnit flăcările VIDEO

Autor: Maria Popa
Marti, 07 Octombrie 2025, ora 13:19
168 citiri
Incendiu în apropierea guvernului francez. Sébastien Lecornu începea „negocierile finale” cu liderii politici când au izbucnit flăcările VIDEO
Incendiu în faţa sediului Matignon Foto: Captură video/X/@Le_Figaro

Marţi dimineaţă, 7 octombrie, la câţiva metri de Matignon, unde este sediul guvernului francez, a izbucnit un incendiu.

Potrivit jurnaliştilor prezenţi la faţa locului, ar fi luat foc o camionetă.

Trebuie să vedem în acest lucru o alegorie a crizei politice actuale din Franţa?, se întreabă Le Figaro.

Marţi dimineaţă, de la ora 9:00, Sébastien Lecornu urma să îi primească la Matignon pe liderii partidelor şi pe liderii coaliţiei guvernamentale, precum şi pe preşedinţii celor două camere ale Parlamentului: Yaël Braun-Pivet şi Gérard Larcher.

Fumul a început să invadeze strada Varenne puţin după ora 9:30, în timp ce Sébastien Lecornu începea „negocierile finale”, la cererea lui Emmanuel Macron, un preşedinte aflat sub o persiune în creştere, pentru a „defini o platformă de acţiune şi stabilitate”.

Pompierii au declarat că incendiul a fost rapid adus sub control şi a fost stins din jurul orei 10.00. Aproximativ douăzeci de pompieri au fost mobilizaţi şi nu s-au înregistrat răniţi. Incendiul nu s-a extins sau propagat şi a provocat doar blocaje în trafic.

La o zi după demisia sa spectaculoasă, pe fondul disensiunilor cu partidul de dreapta Les Républicains, cooptat în guvern, Sebastien Lecornu va trebui să încerce să se descurce cu o coaliţie afectată de criza politică în care se afundă executivul.

Silvestru Șoșoacă, nou atac la adresa fostei soții: ”Diana Șoșoacă are discernământ redus /E e o fericită, nu mai avea tribună de mult, acum i-au oferit-o domnii”
Silvestru Șoșoacă, nou atac la adresa fostei soții: ”Diana Șoșoacă are discernământ redus /E e o fericită, nu mai avea tribună de mult, acum i-au oferit-o domnii”
Fostul soț al eurodeputatei Diana Șoșoacă a făcut declarații incendiare marți, 7 octombrie, despre dosarul penal în care președinta partidului SOS România a primit calitatea de inculpat....
Călin Georgescu, un nou discurs electoral, acompaniat de vacarmul susținătorilor: "Acea mână de viteji se transformă în oastea poporului. Ăsta e sentimentul pe care îl am"
Călin Georgescu, un nou discurs electoral, acompaniat de vacarmul susținătorilor: "Acea mână de viteji se transformă în oastea poporului. Ăsta e sentimentul pe care îl am"
Călin Georgescu s-a prezentat marți, 7 octombrie, la sediul poliției din Buftea pentru a semna controlul judiciar, măsură dispusă în dosarul în care a fost trimis în judecată pentru...
#incendiu Franta, #sediu guvern, #Sebastien Lecornu, #criza Franta, #lideri politici, #Emmanuel Macron presedinte francez , #Franta
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Marea campioana ajunsese alcoolica, dar nu mai bea de doi ani. Acum divorteaza si e nevoita sa-si vanda casa
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Marele Vieri s-a convins de Chivu si a spus-o in direct: "Nu-mi retrag cuvintele!"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Parlamentul European va finanța Via Transilvanica. "Am obținut 1,5 milioane de euro pentru un proiect pilot european care promovează România"
  2. Incendiu în apropierea guvernului francez. Sébastien Lecornu începea „negocierile finale” cu liderii politici când au izbucnit flăcările VIDEO
  3. Prefectul Capitalei, despre situația școlilor în contextul codului roșu: ”Analizăm varianta sistemului hibrid”
  4. O femeie și-a comandat online un sistem de navigație GPS și a rămas șocată când a văzut ce a primit. Poliția a deschis o anchetă
  5. Un președinte aliat al SUA spune cum își poate atinge Trump visul. „Ar fi, fără îndoială, laureat al Premiului Nobel pentru Pace”
  6. Pelerinaj la Iași. Timpul de așteptare la moaștele Sfintei Parascheva va atinge și 20 de ore. Recomandările Jandarmeriei
  7. Amenințare cu bombă în România. Alarmă falsă provocată de un bărbat cu afecțiuni psihice. Ce a lăsat la locul unde i-a trimis pe polițiști
  8. Șefa ANM vorbește despre „o situație de excepție”. Explicații pentru episodul de vreme extremă care afectează România
  9. Alba-neagră cu chiuveta la Spitalul Sfânta Maria din Iași. Președintele CJ recunoaște că există lipsuri: ”Toți cei care se fac responsabili vor plăti”
  10. Se închid școlile și în București din cauza codului roșu? Când va fi luată decizia