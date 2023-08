Un mare incendiu de vegetaţie face ravagii în Grecia. Opt sate au fost evacuate în zona frecventată intens de turiști români VIDEO

Autorităţile din Grecia au evacuat sâmbătă opt sate din apropierea graniţei de nord-est cu Turcia, unde un mare incendiu de pădure a scăpat de sub control, alimentat de vântul puternic, relatează Associated Press. Pompierii continuă să se lupte cu flăcările și în cursul zilei de duminică, 20 august.

Peste 130 de pompieri, ajutaţi de 14 avioane care aruncă apă şi trei elicoptere, se străduiesc să pună incendiul sub control şi au fost trimise întăriri şi din alte părţi ale ţării.

Incendiul de pădure a izbucnit sâmbătă dimineaţa devreme în apropierea satului Melia, la est de oraşul Alexandroupolis. Este o zonă frecventată intens de turiștii români.

🇬🇷 Greece: Huge fires near Alexandroupolis 🔥🔥 I guess they are on the list as well… 🔺👁️ pic.twitter.com/6sGsV701YH — vegastar (@vegastarr) August 19, 2023

BREAKING – Greece: Evacuations in 4 Evros settlements due to a forest fire that broke out near the city of Alexandroupolis. Subscribe to @WW3INFO pic.twitter.com/PfPP9taIFF — TheRealLaine (@thereallaine) August 20, 2023

Massive forest fire in the Alexandroupoli City in Greece (19.08.2023) pic.twitter.com/lP9U0pbFOh — The opinionated Black woman ~ Aunty (@Theblackfemini3) August 20, 2023

Nu sunt informaţii că ar fi victime, dar autorităţile au declarat că unele case au suferit pagube în două dintre satele evacuate.

Anterior, o secţiune a unei autostrăzi importante din zonă a fost închisă din cauza fumului dens în care era învăluită.

Locuitorii din Alexandroupolis au fost sfătuiţi, de asemenea, să ţină ferestrele închise din cauza fumului degajat de incendiu asupra oraşului.

Un alt incendiu de proporţii mai mici ardea în afara Salonicului, în nord, al doilea oraş ca mărime din Grecia. Anterior, pompierii au reuşit să ţină sub control un incendiu pe insula vestică Cefalonia.

Serviciul de pompieri a emis o alertă de risc ridicat de incendii de vegetaţie pentru acest weekend.

Luna trecută, incendiile au făcut ravagii în centrul Greciei, forţând evacuarea a aproximativ 20.000 de turişti de pe insula Rodos. La scurt timp după aceea, doi piloţi ai forţelor aeriene au murit după ce avionul lor de aruncare a apei s-a prăbuşit în timp ce zbura la mică înălţime pentru a stinge un incendiu pe insula Evia.

