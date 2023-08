Incendiul devastator din Hawaii. Oameni refugiați în apele oceanului pentru a scăpa de flăcări VIDEO

Bilanţul incendiilor din Maui, insulă din arhipelagul Hawaii, a ajuns la 93 de morţi, au anunţat, sâmbătă, autorităţile, devenind astfel cel mai mortal incendiu de vegetaţie din SUA din ultimul secol, relatează Reuters.

Costul reconstrucţiei Lahaina a fost estimat la 5,5 miliarde de dolari, potrivit Agenţiei Federale pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă (FEMA), cu peste 2.200 de structuri avariate sau distruse şi peste 2.100 de acri (850 de hectare) arşi.

Sâmbătă după-amiază, guvernatorul Josh Green a avertizat, în cadrul unei conferinţe de presă, că bilanţul victimelor va continua să crească pe măsură ce vor fi descoperite mai multe cadavre.

Oficialii au promis să examineze sistemele de notificare de urgenţă ale statului, după ce unii locuitori s-au întrebat dacă nu s-ar fi putut face mai mult pentru a avertiza oamenii înainte ca focul să le cuprindă casele.

People are literally trapped in the ocean due to fires on the island of Maui 😨

🕯️Currently, the number of victims due to fires is about 89 people... RIP 🙏🏻 pic.twitter.com/rX3iFIGmrf