Incendiu într-un hotel din Coreea de Sud. Șapte persoane au murit și alte 12 au fost rănite FOTO/VIDEO

Şapte persoane au murit, iar alte 12 au fost rănite, trei grav, în incendiul care a avut loc într-un hotel în Coreea de Sud, anunţă autorităţile vineri, 23 august, relatează AFP.

Incendiul a izbucnit joi seara, 22 august, într-o cameră situată la etajul 8 al unui hotel din Bucheon, la aproximativ 25 de kilometri vest de Seul, a anunţat într-un comunicat Ministerul sud-coreean de Interne.

Cauza incendiului - stins după trei ore - era neclară imediat, potrivit ministerului.

📹 Deadly Hotel Blaze in South Korea

Seven people have been killed and around a dozen others injured after a fire broke out on the 8th floor of the hotel in the city of Bucheon. Forensic teams are investigating. pic.twitter.com/YkzqwDV67X