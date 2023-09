Peste 100 de morți și 150 de răniți la o nuntă în Irak. Mirele și mireasa se află printre victime VIDEO

Cel puţin 100 de persoane au murit şi alte 150 au fost rănite, după ce un incendiu a izbucnit la o nuntă în nordul Irakului, a anunţat presa de stat, citată de BBC.

Mireasa şi mirele s-ar afla printre victime, potrivit presei locale.

Incendiul a avut loc în districtul Al-Hamdaniya din provincia irakiană Nineveh, în nordul ţării, marţi seara târziu.

Încă nu este clar ce a provocat incendiul, dar primele informaţii spun că acesta a izbucnit după ce au fost aprinse focuri de artificii.

Video shows the moment fire broke out in a weeding in Hamdaniyah

110 dead including bride and groom

550 injured #Iraq #Hamdaniyah #Fire pic.twitter.com/y3k4aiRvbM