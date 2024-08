Incendiu puternic în Italia. Patru pompieri au suferit arsuri grave FOTO/VIDEO

Patru salvatori au suferit arsuri grave într-un incendiu uriaş de vegetaţie într-un câmp, în cartierul Torre Spaccata, situat la est de Roma, scrie presa italiană.

Incendiul a izbucnit miercuri, 21 august, şi a fost controlat în câteva ore.

”Starea celor patru salvatori grav răniţi, spitalizaţi la Secţia de Mari Arşi a Spitalului Sant'Eugenio este îngrijorătoare”, scria joi, 22 august, La Repubblica.

Il rogo ha distrutto anche un mezzo della protezione civile. 4 feriti in codice rosso: un vigile del fuoco e tre operatori della protezione civile. pic.twitter.com/xbo7GnUPFx

❗️Roma: In corso grave incendio tra Torre Spaccata e Cinecittà est.

Autorităţile anchetează în prezent cauza incendiului, a anunţat preşedintele regiunii Latium, Francesco Rocca, într-o vizită la Spitalul Sant'Eugenio din Roma, unde i-a vizitat pe răniţi.

Corpul Naţional al Pompierilor Salvatori italieni anunţă pe X că victimele sunt un şef de echipă de pompieri şi trei voluntari din cadrul Protecţiei Civile a Romei, inclusiv o femeie.

Potrivit La Repubblica, cel mai grav caz este al unui pompier în vârstă de 51 de ani, care ”prezintă arsuri pe 54% din suprafaţa corpului”.

”Starea unui bărbat în vârstă de 33 de ani, cu arsuri pe 31% din suprafaţa corpului şi a unui bărbat în vârstă de 38 de ani, cu arsuri pe 19% sin suprafaţa corpului este gravă”, potrivit cotidianului de stânga.

O intervenţie chirurgicală este avută în vedere în vederea salvării unui salvator în vârstă de 29 de ani, cu arsuri pe 9% din suprafaţa corpului.

🔵 Maxi #incendio a #Roma: in codice rosso per le ustioni 4 soccorritori. Le fiamme si sono sviluppate nel cosiddetto “#pratone” tra Cinecittà est, Torre Spaccata, Lamaro, Don Bosco e Cecafumo. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corsopic.twitter.com/4Wt1ozyH0Y