Incendiu devastator într-un magazin din China. Zeci de oameni au murit VIDEO

Un incendiu puternic a izbucnit miercuri după-amiază, 24 ianuarie, într-un magazin stradal din orașul Xinyu, din provincia Jiangxi, China, relatează Reuters.

Din primele informații, 39 de oameni au murit și nouă au fost răniți.

Presa locală scrie că încă mai sunt persoane blocate în clădire.

Răniții au fost transportați la spital.

Din imaginile distribuite pe rețelele de socializare se vede cum fumul gros și negru a înghițit clădirile din jur.

