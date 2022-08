Incendiu masiv în apropiere de Moscova. Flăcările s-au extins pe o suprafață de 35.000 mp VIDEO

Cel puțin o persoană a fost ucisă și 13 rănite în urma unui incendiu uriaș izbucnit miercuri, 3 august la un depozit situat la nord-vest de Moscova. Flăcările au cuprins o suprafaţă de circa 35.000, conform Reuters.

Zeci de pompieri s-au luptat să stingă incendiul cu ajutorul elicopterelor și a 100 de tone de apă, în timp ce o coloană mare de fum întunecat se ridica de pe acoperișul depozitului.

Conform TASS, autorităţile ruseşti au fost alertate la ora 12:30, despre incendiu izbucnit la un depozit din satul Petrovskoye, raionul Istra. 96 de pompieri şi 30 de echipamente, inclusiv două elicoptere Ka-32, au intervenit pentru stingerea incendiului. La faţa locului au sosit şi mai multe ambulanţe.

Video of massive fire at #Russia’s Ozon warehouse near Moscow. At least one killed & 13 injured, fire raging all afternoon, now approaching fuel tanks. “Arson suspected” (RIA): pic.twitter.com/gKxcFYnvQu