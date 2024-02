Incendiu masiv în zona de lux a Moscovei: au fost trimise elicoptere pentru stingerea focului. Ce suspectează poliția VIDEO

Un incendiu major a izbucnit în seara zilei de joi, 8 februarie într-o clădire rezidențială uriașă din nord-vestul Moscovei. Focul uriaș a determinat evacuarea a aproximativ 400 de persoane, au declarat autoritățile ruse.

Până vineri dimineața, autoritățile nu au anunțat cauza incendiului și au spus că nu au informații despre potențialele victime.

Pompierii susțin, pe de altă parte, că au reușit să lichideze incendiul.

Incendiul a afectat o clădire din apropierea staţiei de metrou „Aeroport” din nord-vestul oraşului, potrivit ramului de servicii municipale a Ministerului Situaţiilor de Urgenţă.

🔥 Russia: Helicopters dispatched to try to extinguish the massive sprawling fire in Moscow. pic.twitter.com/J4HNvv63CK — Igor Sushko (@igorsushko) February 8, 2024

Potrivit unui jurnalist AFP aflat la fața locului, acoperișul clădirii a ars și s-a prăbușit în mare parte, determinând apariția unei ciuperci uriașe de flăcări.

Ads

Au fost zeci de autospeciale de pompieri și mai multe mașini de poliție. În același timp, elicoptere au fost trimise pentru a împrăștia materiale de stingere a incendiilor.

🔥 Russia: Multiple large sprawling buildings on fire in Moscow, as adjacent buildings continue to catch fire. pic.twitter.com/ACfMhoZJl2 — Igor Sushko (@igorsushko) February 8, 2024

Peste 4.000 de metri pătrați au fost în flăcări, la fața locului fiind trimiși „mai mult 130 de specialiști, alături de două elicoptere care au aruncat 15 tone de apă”.

Clădirea a fost construită în anii 1950, iar descendenții multor scriitori și alți membri ai intelectualității moscovite încă locuiesc acolo.

Autoritățile n-au dat un verdict privind sursa incendiului. Principala ipoteză luată în calcul este că focul a pornit de la cablajul electric al sistemului de dezghețare de pe acoperiș.

The giant fire in Moscow is suspected to have started from electrical wiring of the rooftop de-icing system. https://t.co/S8aO2MZBBv pic.twitter.com/nQA34Qg2mr — Igor Sushko (@igorsushko) February 9, 2024