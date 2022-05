Incendiu soldat cu 27 de morţi la New Delhi. Bilanțul cumplit al autorităților indiene VIDEO

Un incendiu masiv a izbucnit vineri seara, 13 mai, într-o clădire comercială cu patru etaje din capitala Indiei, ucigând cel puțin 27 de persoane. De asemenea, zeci de persoane au suferit arsuri.

"Focul a fost stins. Numărul total al morţilor este de 27. Operaţiuni de căutare sunt în curs", a indicat un responsabil al pompierilor.

Președintele Indiei a transmis condoleanțe familiilor îndoliate

Distressed by the tragic fire accident at a building near Mundka Metro Station in Delhi. My condolences to the bereaved families. I wish for speedy recovery of the injured.