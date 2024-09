Două persoane au murit într-un incendiu de pădure care continua să facă ravagii luni, 30 septembrie, în apropiere de Corint, în Grecia, alimentat de rafale violente de vânt, anunţă autorităţile greceşti, relatează AFP.

Protecţia Civilă a trimis mesaje de evacuare a locuitorilor din 6 localităţi situate în apropierea zonei afectate.

”Doi bărbaţi au murit” luptând împotriva flăcărilor, anunţă vicepreşedintele regiunii Corint Anastasios Guiolis, care evocă la postul public ERT un ”accident tragic”.

Poliţia greacă a confirmat că a descoperit două corpuri într-o zonă forestieră în apropiere de Corint, situată la aproximativ 140 de kilometri vest de Atena.

Cei doi bărbaţi, în vârstă de 35 şi 40 de ani, ajutau pompierii, scrie presa.

Doi pompieri au fost răniţi uşor, a declarat AFP biroul de presă al pompierilor.

Incendiul, care a izbucnit duminică dimineaţa, a luat amploare rapid, din cauza unor rafale puternice de vânt de până la 70 de kolometri pe oră, şi ”este dificil de controlat”, subliniază această sursă.

Însă, potrivit pompierilor, citaţi de agenţia greacă de presă ANA, nu exista un front activ luni dimineaţa, ci mai multe focare răspândite.

Protecţia Civilă a trimis mesaje de evacuare a locuitorilor ai şase localităţi situate în apropierea zonei afectate, în contextul în care terenul accidentat şi vegetaţia densă din această regiune complică intervanţia pompierilor.

