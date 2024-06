Un foc de artificii de pe un iaht a provocat un uriaș incendiu de pădure pe o insulă din Grecia

Un incendiu de pădure izbucnit pe insula grecească Hydra, lângă Atena, a fost declanşat vineri seara de un foc de artificii de pe un iaht, au anunţat sâmbătă pompierii, relatează AFP.

"Incendiul, provocat de un foc de artificii de pe o ambarcaţiune, a cuprins singura pădure de pini de pe insulă, într-un loc greu accesibil şi care nu are drumuri", au anunţat pompierii eleni pe Facebook, postând o fotografie cu locul cuprins de flăcări, stârnind revoltă pe reţelele sociale.

Incendiul a fost stins rapid şi nu mai ameninţă pădurea din Hydra.

Primarul insulei Giorgos Koukoudakis s-a declarat "revoltat că unii oameni aprind focuri de artificii într-un mod atât de iresponsabil lângă o pădure de pini". El a afirmat la postul public de televiziune ERT că "primăria va intenta o acţiune civilă împotriva celor responsabili de izbucnirea incendiului imediat ce o anchetă preliminară va fi finalizată".

pic.twitter.com/NIoennWqqv #Aproximidad #BREAKING #GREECE #HYDRA #Island

Ads

🔴 GREECE: 📹 MASSIVE FIRE IN HYDRA ISLAND 💔

Fire has started late Friday night due to the fireworks thrown by passangers of a boat.

They notified Fire Department and left. #LoULTIMO #GRECIA #Fire #Incen…