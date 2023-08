Alertă la Marea Neagră: presa rusă anunţă un incendiu uriaş la un terminal petrolier din portul Novorossiisk, în apropiere de Crimeea VIDEO

Un incendiu de proporţii a cuprins terminalul de păcură de la Novorossiisk, unul dintre cele mai mari porturi ruseşti de la Marea Neagră, situat la aproximativ 172 km de Crimeea.

Terminalul, care are o capacitate de 119.000 de metri cubi şi furnizează 5 milioane de tone de păcură pe an, este principalul centru de export de petrol al Rusiei în regiune.

Russian state media reporting a huge fire at Novorossiysk’ oil terminal, which is Russia’s main oil export hub in the area as well as the route by which the majority of Kazakh oil hits world markets. Unclear if drone strikes involved https://t.co/BJwwwdv2GB pic.twitter.com/YvTmEQcrMS