Incendiu la o rafinărie de petrol din Rusia după un atac ucrainean cu cel puțin 13 rachete și 84 de drone FOTO/VIDEO

Ucraina a lovit teritoriul Rusiei cu cel puţin 13 rachete şi 84 de drone, declanşând un incendiu la o rafinărie din sudul regiunii Rostov, care a ars ore întregi, au declarat joi, 19 decembrie, oficialii ruşi, relatează Reuters.

În timp ce Rusia avansează în cel mai rapid ritm de la începutul războiului, în 2022, Ucraina a încercat în mod repetat să lovească infrastructura petrolieră a Rusiei - care finanţează o parte semnificativă a economiei de război ruse.

The moment the oil depot / refinery in Novoshakhtinsk was hit. Locals say that the targets are still being shot down, and explosions are heard. "There was a sea of explosions… Machine gun fire periodically, the sounds of missiles…