Explozii urmate de un incendiu puternic la o rafinărie din Rusia, după un atac ucrainean cu drone FOTO/VIDEO

Un incendiu puternic a izbucnit la o rafinărie de petrol din Ufa, Rusia, în urma unor explozii pe care locuitorii au raportat că le-au auzit în dimineața de luni, 3 martie.

Rafinăria este utilizată pentru aprovizionarea cu combustibil militar.

Armata ucraineană și-a intensificat atacurile cu drone cu rază lungă de acțiune asupra instalațiilor militare și de combustibil din Rusia, având ca scop perturbarea aprovizionării cu combustibil și muniție, esențiale pentru armata rusă.

Pentru că economia Rusiei depinde mult de sectorul său petrolier și de gaze, Ucraina încearcă să pună presiune atacând rafinăriile de petrol.

Camerele de supraveghere au surprins o explozie la ora 2:38 a.m., ora locală, după care flăcările au cuprins porțiuni ale rafinăriei Bashneft, conform canalului rusesc de Telegram Astra, transmite euromaidanpress.com.

Flames engulfed a major Russian oil refinery in Ufa overnight after residents reported hearing explosions.

