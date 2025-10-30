Viktor Orban, săgeți către Polonia și Ucraina. Premierul ungar sugerează că incendiul de la rafinăria MOL a fost un "atac extern" pus la cale de cele două țări

Premierul ungar, Viktor Orban, susține că incendiul de săptămâna trecută, de la rafinăria MOL, a fost provocat de un „atac extern”, adăugând că o investigație este în desfășurare, scrie Politico.

Un puternic incendiu a mistuit luni, 20 octombrie, rafinăria din Szazhalombatta, aflată la sud de capitala Ungariei, Budapesta. Rafinăria, operată de compania energetică ungară MOL, este cea mai mare astfel de instalație din țară și este folosită pentru procesarea petrolului brut din Rusia.

„Investigația este în plină desfășurare. Nu știm dacă a fost un accident, o defecțiune de funcționare sau un atac extern”, a scris premierul pe rețelele sociale.

Declarațiile lui Orban par să sugereze că a fost vorba de un sabotaj, deși contrazic comunicatul oficial din partea MOL – compania anunța, săptămâna trecută, că nu există nicio dovadă că ar fi fost vorba despre un atac.

„Ministrul polonez de externe i-a învățat pe ucraineni cum să detoneze conducta Drujba. Să sperăm că nu s-a întâmplat același lucru și aici”, a spus Orban.

Declarația sa pare să se refere la o remarcă a ministrului polonez Radoslaw Sikorski, tot de săptămâna trecută, în care a spus că speră ca Ucraina „să reușească, într-un final”, să lichideze această conductă care livrează petrol rusesc în Ungaria.

Guvernul de la Budapesta este criticat intens de Ucraina și de aliații săi pentru că continuă să importe petrol rusesc și pentru că a făcut-o constant de când a început invazia, hrănind, astfel, mașinăria de război a regimului lui Putin.

