Un incendiu puternic a cuprins o zonă aflată în imediata apropiere a parcului arheologic Centrocelle, de lângă Roma. Din cauza fumului dens, oamenii au fost sfătuiți să rămână în case și autoritățile au decretat stare de urgență.

Carabinierii au evacuat persoanele care locuiau în două imobile din apropiere, după ce flăcările au afectat o prelată exterioară a unui balcon, relatează ilfattoquottidiano.it.

Presa locală relatează că nu se cunosc deocamdată cauzele incendiului, însă se pare că ar fi pornit de la un centru de dezmembrări auto din zonă. Pompierii au muncit câteva ore să stingă flăcările vizibile de la kilometri depărtare, potrivit Realitatea.

Autoritățile au emis un cod roșu în oraș, iar oamenii au fost îndemnați să închidă geamurile caselor și să poarte măști de protecție dacă se apropie de norul imens de fum.

🇮🇹A Large Dark Smoke Cloud Seen Above In Rome Italy Reports Of Fire Coming From Centocelle Park This Smoke Could Be Toxic The Smoke Is Spreading Everywhere pic.twitter.com/Zj3o61Ds85