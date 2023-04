Incendiu într-o clădire din Moscova a Ministerului rus al Apărării. Primele informații făcute publice de presa de stat VIDEO

Un incendiu a izbucnit miercuri seară, 5 aprilie, la o clădire care aparține Ministerului rus al Apărării, aflată în centrul Moscovei, a anunţat agenţia de presă TASS citând serviciile de urgenţă.

Imagini distribuite de presa de stat pe reţelele sociale arată o coloană de fum negru care se ridica deasupra unei clădiri a sediului Ministerului Apărării din Moscova, situat pe strada Znamenka, în apropiere de Kremlin.

Presa scrie că focul ar fi undeva la etajul trei al clădirii respective. De asemenea, potrivit TASS, incendiul ar fi fost clasificat de serviciile de urgenţă de nivel 2 ca gravitate din 5 posibile.

”Există un fum dens şi o temperatură ridicată la etajul care arde”, a declarat reprezentantul serviciilor de urgenţă citat de TASS.

Nu sunt deocamdată informaţii despre eventuale victime sau despre cauza incendiului, dar astfel de incidente au mai avut loc în Rusia, iar de la începutul războiului suspiciunile se îndreaptă către eventuale acte de sabotaj.

The building is on Znamenka Street. The administrative services of the Ministry of Defense are located there. pic.twitter.com/CYOE1C4Yv3