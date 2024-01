Incendiu uriaș la un depozit din Sank Petersburg. Flăcările au cuprins peste 50.000 de metri VIDEO

Pompierii din Sankt Petersburg (nord-vestul Rusiei) se luptau sâmbătă pentru a stinge un incendiu uriaş la un depozit aparţinând unuia dintre cei mai mari retaileri online din Rusia, a anunţat Ministerul rus pentru Situaţii de Urgenţă, citat de Reuters.

Proprietarul depozitului, Wildberries, a declarat într-un comunicat că tot personalul acestuia a fost evacuat. Nimeni nu a fost anunţat că ar fi fost rănit.

Nu s-a spus imediat cum incendiul, care a cuprins 50.000 de metri pătraţi şi a fost calificat de categoria cinci, cea mai gravă, a izbucnit în suburbia celui de-al doilea oraş ca mărime al Rusiei.

Aproape 300 de pompieri şi zeci de maşini de pompieri, precum şi elicoptere, se luptau să stingă incendiul, a declarat Ministerul pentru Situaţii de Urgenţă.

Videoclipurile postate online arătau fum negru şi gros care se ridica spre cer şi flăcări uriaşe.

🔥 Russia: The most massive fire has engulfed a Wildberries (Russian Amazon ripoff) warehouse in Saint Petersburg. The warehouse was 100,000 m² - 25 acres. pic.twitter.com/J2tCCaD8z5

Aftermath of a 1 million ft² Wildberries warehouse getting set on fire and completely burning down in Saint Petersburg, Russia. https://t.co/tPexWXCyf0 pic.twitter.com/jo6dmj2AR2

Serious fire at Wildberries warehouse in Saint Petersburg Shushary.

So far, the fire area is 1,000 square meters, the approximate height is 50 meters. The fire continues to spread throughout the warehouse.#RussiaIsCollapsing pic.twitter.com/qEAs06Za9h