Guvernatorul Andreď Botcharov a anunțat că un incendiu a afectat sâmbătă, 3 februarie, o rafinărie importantă din regiunea Volgograd, în sud-vestul Rusiei, după un atac cu dronă atribuit Ucrainei, scrie AFP.

Nu s-au înregistrat victime în urma atacului.

"Noaptea trecută, mijloacele de apărare antiaeriană şi de bruiaj electronic au respins un atac cu drone în regiunea Volgograd, în districtele Kalachiovski şi Zakanalie", a declarat guvernatorul Andreď Botcharov pe Telegram.

"În urma prăbuşirii unei drone doborâte, un incendiu a izbucnit la rafinăria din Volgograd", a adăugat el, precizând că pompierii au reuşit deja să controleze flăcările la primele ore ale dimineţii.

Aflată în proprietatea gigantului petrolier Lukoil, rafinăria susţine pe site-ul său că este "cel mai mare producător de produse petroliere din Districtul Federal de Sud", care cuprinde opt regiuni din sud-vestul Rusiei.

Uzina este situată în sudul oraşului Volgograd.

⚡️In 🇷🇺Volgograd, UAVs attacked the Lukoil refinery. There was an explosion. The area of the fire is more than 300 square meters — Russian media

"LUKoil-Volgogradnaftoperobka" is the largest producer of petroleum products in the Southern Federal District of the Russian… pic.twitter.com/fy10gnPAw6