Incendiu la o casă din Sectorul 2. Mai multe persoane au fost evacuate. Un bărbat a suferit arsuri

Autor: Maria Popa
Joi, 30 Octombrie 2025, ora 09:53
187 citiri
Incendiu la o casă din Sectorul 2. Mai multe persoane au fost evacuate. Un bărbat a suferit arsuri
Incendiu la o casă din Sectorul 2 Foto: ISU B-IF

Un incendiu a izbucnit joi dimineaţă, 30 octombrie, la o casă din Sectorul 2 al Capitalei.

Şase persoane au fost evacuate, iar un bărbat cu arsuri în zona feţei primeşte îngrijiri.

”Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la o casă, pe Intrarea Mieilor, sectorul 2, Bucureşti.

Incendiul se manifestă cu flacără deschisă şi degajări mari de fum la o casă regim P+Etaj+pod, cu posibilități de propagare la o clădire învecinată”, anunţă reprezentanţii ISU.

Ei anunţă că pompierii lucrează pentru localizarea focului.

Au fost evacuate 6 persoane. De asemenea, echipajul SMURD acordă primul ajutor unui bărbat care are arsuri la nivelul feţei.

Pentru stingerea incendiului, intervin 9 autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime, o autospecială de descarcerare şi două echipaje SMURD.

Oana Gheorghiu și-a depus jurământul la Palatul Cotroceni, în fața președintelui Nicușor Dan, după ce a fost numită vicepremier de Ilie Bolojan VIDEO
Oana Gheorghiu și-a depus jurământul la Palatul Cotroceni, în fața președintelui Nicușor Dan, după ce a fost numită vicepremier de Ilie Bolojan VIDEO
Oana Gheorghiu, numită vicepremier de președintele Nicușor Dan, a depus joi, 30 octombrie, jurământul, la Palatul Cotroceni. Ceremonia a fost scurtă, iar oficialii nu au făcut...
Călin Georgescu vrea să fie liber. Magistrații iau astăzi o decizie privind contestația depusă în procesul în care este acuzat de promovarea ideilor fasciste și xenofobe
Călin Georgescu vrea să fie liber. Magistrații iau astăzi o decizie privind contestația depusă în procesul în care este acuzat de promovarea ideilor fasciste și xenofobe
Magistrații decid astăzi dacă vor prelungi sau nu măsura controlului judiciar impusă lui Călin Georgescu, acuzat de promovarea ideilor fasciste și xenofobe. Apărarea contestă decizia...
#incendiu sector 2, #incendiu Bucuresti, #evacuare incendiu, #arsuri, #ISU, #interventie pompieri incendiu , #incendiu
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Interzis de Patriarhie, Gigi Becali l-a descris in 6 cuvinte pe Patriarhul Daniel, dupa ce l-a vazut la sfintirea Catedralei
ObservatorNews.ro
Castiga enorm pana cand AI-ul i-a luat jobul. Meseria modesta, dar banoasa pe care o invata acum
DigiSport.ro
Ultrasii lui Inter au revenit pe stadion dupa sase luni si au aratat imediat ce cred despre Cristi Chivu! Reactia romanului

Ep. 150 - Armata Americană pleacă din România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. De ce încearcă elitele ruse să se apropie de Donald Trump. Care este adevărata țintă?
  2. Dominic Fritz chemat să sprijine PSD, într-o măsură pe care țara sa natală a luat-o deja. "Dacă tot ne uităm la Germania ca la o icoană a bunelor practici, ar trebui să urmăm și acest exemplu"
  3. Incendiu la o casă din Sectorul 2. Mai multe persoane au fost evacuate. Un bărbat a suferit arsuri
  4. Germania face cea mai mare creștere a salariului minim din ultimii zece ani. De ea vor beneficia și zeci de mii de muncitori români
  5. Lucrări pentru extinderea plajelor în sudul litoralului românesc. Stațiunea care scapă de lărgire, pentru că ar distruge habitatul căluților de mare
  6. Țara unde s-a stabilit o limită de 6 km/h pentru mersul pe jos. Inițiatorul legii spune că este o neînțelegere
  7. Cum va fi vremea astăzi, 30 octombrie. Temperaturi neobișnuit de ridicate pentru final de octombrie. Regiunea unde vom avea 23 de grade
  8. „Narcoteroriștii” găsiți de SUA în timpul unui atac în Oceanul Pacific. „Este cunoscut de serviciile noastre de informații”
  9. Spitalul din România care se confruntă cu o criză acută. Lipsesc peste 1.200 de medici și personal medical
  10. Dmitri Medvedev, replică acidă pentru „imbecilul ministru belgian al Apărării”. „O adevărată armă apocaliptică”