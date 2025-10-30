Incendiu la o casă din Sectorul 2. Mai multe persoane au fost evacuate. Un bărbat a suferit arsuri

Incendiu la o casă din Sectorul 2 Foto: ISU B-IF

Un incendiu a izbucnit joi dimineaţă, 30 octombrie, la o casă din Sectorul 2 al Capitalei.

Şase persoane au fost evacuate, iar un bărbat cu arsuri în zona feţei primeşte îngrijiri.

”Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la o casă, pe Intrarea Mieilor, sectorul 2, Bucureşti.

Incendiul se manifestă cu flacără deschisă şi degajări mari de fum la o casă regim P+Etaj+pod, cu posibilități de propagare la o clădire învecinată”, anunţă reprezentanţii ISU.

Ei anunţă că pompierii lucrează pentru localizarea focului.

Au fost evacuate 6 persoane. De asemenea, echipajul SMURD acordă primul ajutor unui bărbat care are arsuri la nivelul feţei.

Pentru stingerea incendiului, intervin 9 autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime, o autospecială de descarcerare şi două echipaje SMURD.

Ads