Ce ar fi declanșat incendiul major de la hala din Sectorul 2. Focul încă arde mocnit VIDEO

Autor: Maria Mora
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 14:26
1355 citiri
Incendiu major la un depozit din Sectorul 2 FOTO Facebook/Meteoplus

Pompierii continuă să intervină pentru stingerea incendiului care a cuprins o hală frigorifică de pe Șoseaua Pantelimon din Sectorul 2 al Capitalei. Întreaga construcție, de mii de metri pătrați, stă să cadă ca urmare a temperaturilor extrem de mari care au deteriorat structura metalică. Incendiul, care a pornit marți, 23 septembrie, a afectat mare parte din București, fumul simțindu-se în toate sectoarele.

Incendiul, care a izbucnit în jurul orei 20:00, ar fi pornit de la o defecțiune apărută la instalația de climatizare, care era destul de veche, la fel ca și clădirea afectată, anunță Antena 3 CNN.

Peste 150 de pompieri au fost mobilizați la hala de 260 de metri. A fost nevoie de 26 de autospeciale de stingere cu apă și spumă pentru a ține piept focului.

”Incendiul s-a manifestat pe aprox. 7.000 mp. Au fost angrenate în total 26 de autospeciale de stingere, iar în acest moment mai sunt în dispozitiv doar 14 autospeciale de stingere”, a anunțat miercuri dimineață, 24 septembrie, ISU București-Ilfov.

Polițiștii au deschis un dosar penal în cazul incendiului.

În interiorul halei se aflau mai multe produse alimentare și nealimentare destinate comerțului.

Clădirea nu avea autorizație de securitate la incendiu

„În acest moment această clădire nu deține autorizație de securitate la incendiu. Hala în unele porțiuni este prăbușită, acoperișul cel puțin. Sunt suprafețe întinse unde deja a căzut spre interior, se acționează preponderent de la înălțime cu autoscările. Au fost angrenate în mod succesiv la fața locului 26 de autospeciale de stingere”, a declarat Daniel Vasile, purtătorul de cuvânt al ISU București - Ilfov.

Poluare masivă în Capitală

Incendiul de la depozitul din București a cauzat poluare masivă a aerului. Senzorii au înregistrat valori de până la 20 de ori peste limita OMS pentru PM2.5. Fumul dens a acoperit mai multe sectoare ale Capitalei.

Din cauza degajărilor mari de fum, au fost emise patru mesaje RO-Alert pentru avertizarea populației din sectoarele 2, 3, 4 și 5.

Ministerul Sănătății (MS) a făcut recomandări pentru populație, persoanele care au simptome de disconfort respirator fiind sfătuite să solicite asistență medicală la 112.

Potrivit ANMAP, concentrațiile de particule în atmosferă au atins, la stația din zona Registrului Comerțului, un nivel de șapte ori mai mare decât nivelul maxim admis.

