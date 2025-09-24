Octavian Berceanu, acuzații după incendiul major din Sectorul 2: „Statul român ne minte exact cum statul rus își minte cetățenii.” Ce soluții propune

Octavian Berceanu, fost șef al Gărzii de Mediu, a lansat o serie de acuzații grave la adresa autorităților, după incendiul declanșat marți, 23 septembrie, la un depozit din Sectorul 2 al Capitalei, care a afectat aerul în întreg Bucureștiul.

„Am fost aseară în zona poluată și am văzut cum ne minte Ministerul Mediului - România! Laboratorul mobil sau stațiile pentru măsurarea calității aerului măsoară numărul de particule microscopice PM 2.5 microni, PM 10 microni, particule mult mai fine decât firul de păr și care constituie etalon pentru poluare. Așa că aparatele de măsurat zic că aseară a fost depășit de 10 ori pragul maxim acceptat pentru poluare, prag peste care particulele din aer generează daune majore sănătății pentru că trec din plămâni în sânge și rămân acolo pentru totdeauna, lipite de organe. Ce nu se spune Direcția de Sănătate Publică și Garda Națională de Mediu și Ministerul Mediului este încărcătura chimică a particulelor, ce respirăm”, scrie Berceanu pe pagina sa de Facebook.

Acesta subliniază că există o diferență între particulele de praf de pe ogor, care sunt compuse chimic și fizic din bucăți fine de siliciu, cu care corpul uman a crescut de mii de ani, sau particule fine din derivate petroliere, substanțe precum dioxinele și furanii, substanțe de sinteză aflate în compoziția materialelor care au ars, compuși organici volatili și alți compuși care se găsesc în fumul din imagine respirat de noi.

Ads

„Aceste substanțe sunt de 4000 de ori mai toxice decât cele din fumul de lemne arse. Statul român ne minte exact cum statul rus își minte cetățenii. Nu ne spune în ce constă otrava din aer, ce-i de făcut, cum să ne protejăm. Nu vedem o legislație pusă în aplicare care să pedepsească persoanele care sunt responsabile pentru otrava din aer. Nu vedem nimic în folosul nostru, doar banii noștri cheltuiți aiurea! Funinginea extrem de toxică s-a așternut peste toate sectoarele și va fi ridicată în aer de fiecare anvelopă de pe drum, de fiecare adiere de vânt care atinge un acoperiș de bloc sau o casă. Nu prea există spații verzi care să absoarbă și să neutralizeze otrava din aer!, mai spune fostul șef al Gărzii de Mediu.

Ce se poate face?

Acesta oferă o serie de soluții pentru minimalizarea efectelor pe care incendiul de marți le are asupra aerului din București, respectiv asupra sănătății oamenilor.

Ads

„ - În primul rând, străzile și trotuarele trebuie spălate cu detergenți (solvenți) care elimină funinginea provenită din arderea substanțelor toxice aflate în compoziția materialelor arse din depozit. Apa simplă nu înlocuiește detergentul și nu elimină funinginea pe care o vom respira încă 4-5 luni. Deoarece funinginea s-a depus peste tot și face aderență chiar cu porii pereților verticali ai blocurilor, e nevoie de spălarea străzilor cu detergent în mod curent, nu doar demonstrativ, pentru că funinginea uleioasă provenită din arderea de plastic, vopseluri și cauciuc este extrem de toxică și se lipește de orice.

- Al doilea lucru: E nevoie de curățarea sistemelor de filtrare a aerului care ar trebui să fie obligatorii în instituțiile publice, cel puțin.

- Al treilea aspect: E obligatoriu de analizat compoziția chimică a depunerilor de praf din diferite zone ale orașului/orașelor, cu apariția unei legislații obligatorii, pentru ca astfel să corelăm și să anticipăm măsuri de siguranță pentru populație și acțiuni de prevenire a îmbolnăvirilor și mortalității cauzate de calitatea otrăvitoare a aerului”, spune Berceanu.

Ads

Acesta amintește că Bucureștiul are cel mai mare cost la nivel european, după Londra, 6 miliarde de euro plătiți anual de toți românii ca pierderi generate de calitatea aerului, îmbolnăviri și decese.

„Minciuna și Reforma de Formă nu sunt sănătoase, iar poluarea zilnică ne îngroapă pe toți. Bucureștiul e mai mult decât termoficare și șantiere. Bucureștiul este un oraș viu care trebuie administrat cu alta viziune decât cea avută de primarii de până acum, fiecare pe bucata lui și niciunul pentru Bucureștiul Metropolitan”, mai spune Berceanu.

Pompierii încă intervin

ISU București-Ilfov intervine în continuare la incendiul de la depozitul din Sectorul 2 al Capitalei, cu 14 autospeciale, iar operațiunile vor avea loc pe toată durata zilei. Structura metalică a construcției a fost afectată de temperaturile ridicate, fiind distrusă.

”Incendiul s-a manifestat pe aprox. 7.000 mp. Au fost angrenate în total 26 de autospeciale de stingere, iar în acest moment mai sunt în dispozitiv doar 14 autospeciale de stingere”, a anunțat miercuri dimineață, 24 septembrie, ISU București-Ilfov.

Sursa citată a precizat că acțiunile de intervenție vor continua pe parcursul zilei și vor fi folosite din nou buldoexcavatoare pentru a scoate materialele care întrețin arderea.

Ads