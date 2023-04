Zeci de morți într-un incendiu la un spital din China. Pacienții au sărit pe geam pentru a se salva VIDEO

Un incediu puternic a avut loc marți, 18 aprilie, într-un spital din Beijing, relatează Reuters.

Incendiul s-a produs într-o aripă a spitalului Changfeng.

Din primele informații, cel puțin 21 de oameni au murit și peste 70 de pacienți au fost evacuați și transferați la alte spitale.

Incendiul a fost stins după aproximativ o oră.

În imaginile apărute pe rețelele de socializare apar mai mulți pacienți în timp ce săreau pe geam.

A big fire took place in Beijing Changfeng Hospital earlier local time today, killed 21 ppl. In addition to the shocking number of casualties, more scary reality is zero clue of the fire was made to the press - videos, mentions, chat post, nothing. Not a press coverage existed 1) pic.twitter.com/NvBnSyp19Y